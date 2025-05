Em jogo de sete gols, Inter elimina Barcelona na prorrogação e vai à final

A Inter de Milão está na final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe italiana venceu o Barcelona na prorrogação por 4 a 3, no Estádio Giuseppe Meazza, pelo jogo de volta da semifinal.

Os gols dos mandantes foram marcados por Lautaro Martínez, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi, enquanto Eric García, Dani Olmo e Raphinha balançaram as redes para os visitantes.

Com isso, a Inter de Milão voltará a disputar a decisão do torneio mais importante da Europa após dois anos. Em 2023, a equipe perdeu do Manchester City por 1 a 0. O time italiano conquistou a competição em três oportunidades.

O Barcelona, por sua vez, viu ser adiado o sonho de seu sexto título de Liga dos Campeões mais uma vez. A equipe espanhola buscava voltar à final após dez anos, quando venceu a Juventus por 3 a 1.

A Inter aguarda o resultado entre Paris Saint-Germain e Arsenal para descobrir seu adversário na decisão - que acontece no dia 31 de maio. Os italianos volta a campo no domingo, contra o Torino, pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Barcelona enfrenta o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

Primeiro Tempo

Os mandantes abriram o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Dimarco roubou a bola de Dani Olmo no campo de ataque e enfiou para Dumfries. O lateral, então, rolou para Lautaro Martínez, que apenas empurrou para o fundo das redes.

Já aos 41, Cubarsí derrubou Lautaro Martínez na área e cometeu pênalti. O VAR demorou, mas confirmou a penalidade após alguns minutos de revisão.

Na cobrança, Calhanoglu deslocou o goleiro Szczesny e ampliou o placar para a equipe italiana.

Segundo Tempo

O Barcelona descontou aos oito minutos da etapa complementar. Após cruzamento de Gerard Martín, Eric García pegou de primeira e mandou no ângulo.

Animados com o gol, os espanhóis seguiram no ataque e quase empataram. Aos 11, Gerard Martín, Pedri e Eric García saíram em contra-ataque. Na finalização, García chutou para uma excelente defesa de Sommer.

Mesmo assim, três minutos depois, o Barça deixou tudo igual. Em mais um cruzamento de Gerard Martín, Dani Olmo apareceu sozinho na segunda trave e cabeceou para o gol.

Já aos 41, apareceu a estrela de Raphinha. O brasileiro recebeu na área e finalizou para defesa de Sommer. No rebote, o próprio camisa 11 chutou para o fundo das redes e colocou o Barça na frente do placar.

Quando tudo parecia resolvido para a equipe espanhola, a Inter chegou ao gol de empate nos acréscimos. Dumfries cruzou para Acerbi, que finalizou alto, sem chances para Szczesny.

Prorrogação

Aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação, Taremi recebeu na área, fez a parede e rolou para Frattesi, que colocou no canto esquerdo da meta e correu para o abraço.

Sommer operou outro milagre aos oito da etapa complementar. Yamal recebeu passe de Raphinha, cortou para dentro e chutou com curva. O goleiro suíço se esticou e defendeu com a ponta dos dedos.