Deiveson Figueiredo deixa o top 5 do ranking após derrota no UFC Des Moines

A última rodada não foi nada generosa com Deiveson Figueiredo. Além de enfrentar problemas de saúde durante o camp e lutar aparentemente longe da forma física ideal, o brasileiro ainda lesionou o joelho no segundo round da luta e acabou derrotado por Cory Sandhagen por nocaute técnico no UFC Des Moines. E como se não bastasse, o resultado adverso também refletiu de forma negativa na mais recente atualização do ranking, realizada nesta terça-feira (6).

Antes com pretensões de buscar um segundo cinturão, 'Daico' deixou o top 5 da categoria dos pesos-galos (61 kg). Anteriormente na quinta posição, o brasileiro caiu um degrau, sendo ultrapassado pelo chinês Song Yadong, e agora figurando como sexto colocado da divisão. Seu mais recente algoz, Cory Sandhagen, não ganhou espaço com a vitória e se manteve em quarto lugar na listagem.

Aposentadoria de Marina oficializada

Outra brasileira em ação no último sábado, Marina Rodriguez acabou sendo nocauteada por Gillian Robertson e emplacou sua terceira derrota seguida. Aos 38 anos, a striker gaúcha tirou as luvas e deixou no centro do octógono, anunciando sua aposentadoria. E tal movimento foi confirmado na atualização do ranking peso-palha (52 kg), com seu nome sendo retirado do top 15. A canadense 'The Savage', porém, sua algoz na ocasião, subiu três degraus e roubou justamente a nona posição - que era de Marina antes do UFC Des Moines.

Com a retirada de Marina, algumas atletas que estavam atrás dela no ranking acabaram, consequentemente, ganhando uma posição na categoria. Foram elas: Angela Hill, Tecia Pennington e Luana Pinheiro. Mais na parte de cima da tabela, houve uma troca de posições entre brasileiras no top 5. Jéssica 'Bate-Estaca' caiu da quarta para a quinta colocação, enquanto a compatriota Amanda Lemos fez o movimento contrário, subindo um degrau.

Yana sobe, Miesha desce

Outro confronto do UFC Des Moines que movimentou o ranking foi o entre Miesha Tate e Yana Santos. Após desbancar a veterana na decisão dos juízes, a atleta russa avançou uma posição e agora ocupa o nono lugar, ultrapassando a brasileira Karol Rosa, agora décima. Já a ex-campeã caiu da 12ª para a 13ª colocação na listagem peso-galo feminina - cedendo seu antigo posto para a francesa Nora Cornolle.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok