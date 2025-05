De contrato renovado, Amanda Ribas encara Tabatha Ricci no UFC 318

Um duelo 100% verde-amarelo entre duas lutadoras brasileiras do top 10 do ranking peso-palha (52 kg) fará parte do card do UFC 318. De acordo com o site 'MMA Mania', a mineira Amanda Ribas e a paulista Tabatha Ricci vão se enfrentar no evento do Ultimate marcado para acontecer no dia 19 de julho, em Nova Orleans, Louisiana (EUA).

As duas atletas tupiniquins chegam para a disputa com o objetivo de se recuperarem após sofrerem com resultados negativos. Sétima colocada no ranking dos palhas, Amanda perdeu três das últimas quatro lutas na organização. Por sua vez, Tabatha - número 10 no top 15 da categoria - foi superada pela chinesa Yan Xiaonan em sua mais recente apresentação no octógono do UFC.

Contrato renovado

O confronto contra 'Baby Shark' marcará o início do novo vínculo de Amanda Ribas com a entidade presidida por Dana White. A atleta mineira, que compete sob a bandeira do UFC desde 2019, renovou seu contrato com a organização por mais seis lutas, como a própria informou em comunicado enviado à imprensa.

Cinturão BMF em disputa

Outro combate já confirmado para o card do UFC 318 envolve a disputa pelo cinturão 'BMF' (lutador 'mais durão') da liga. Atual detentor do título, o havaiano Max Holloway vai colocar sua cinta em jogo contra o dono da casa Dustin Poirier, que deve fazer sua luta de despedida do esporte no dia 19 de julho.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok