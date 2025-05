Cuca exalta vitória do Atlético-MG fora de casa e critica o VAR

O Atlético-MG venceu o Juventude na última segunda-feira, por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Galo, Cuca enalteceu a vitória.

Apesar do triunfo pelo placar mínimo, a equipe mineira criou mais chances e encerrou o jogo com o dobro de finalizações do time jaconero. Contudo, o Juventude cresceu na reta final e quase encontrou o gol de empate. Cuca ressaltou a boa partida, mas fez um alerta para os gols perdidos.

"Poderia ter sido uma vitória mais tranquila tamanho as oportunidades que a gente teve. Mais uma vez foram 25 finalizações, 20 dentro da área. Muita coisa. Dificilmente uma equipe chega aqui no Jaconi e tem a imposição que a gente teve. Jogamos bola. Viemos para atacar e defender. Precisávamos sair dessa posição incômoda e jogamos sem pressão, jogamos tranquilo, com o time bastante jovem também. O pessoal aproveitou bem a oportunidade, trabalhou bem a bola, controlou o jogo, criou muitas oportunidades, passou muito perto, (fez) gol anulado", afirmou, em coletiva após a partida.

"Faz o 2 a 0 mata o jogo. A gente sabe que fica um jogo perigoso, qualquer momento uma bola parada, o adversário tem uma chance, empurra e motiva o torcedor. Foi o que aconteceu. A partir daquele momento virou outro jogo. Os últimos 20 minutos foram mais sofridos, ainda assim tivemos algumas chances. Mas temos que enaltecer o grande jogo que a equipe fez, jogando bem e conseguindo essa vitória fora de casa depois de tanto tempo. Valorizar também o adversário, que ainda não tinha perdido aqui nesse ano", completou.

?3?? Vitória importantíssima fora de casa, meu Galão! ?? pic.twitter.com/r6zpGmjVYH ? Atlético (@Atletico) May 6, 2025

A vitória foi a primeira do Atlético-MG fora de casa no Brasileiro nos últimos oito meses e colocou fim a uma série de 11 jogos sem vencer como visitante. Cuca destacou que a equipe poderia ter sofrido menos, mas valorizou o feito.

"A nossa finalização ainda tem que melhorar. É um jogo para fazer o segundo, quem sabe o terceiro gol, e não sofrer como a gente sofreu no final. Mas o mais importante é essa vitória fora de casa, fazia muito tempo que o Atlético-MG não ganhava fora de casa, se eu não me engano oito ou novo meses no Brasileiro", comentou.

O comandante atleticano ainda elogiou a atuação do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos, mas criticou o VAR, comandado por Diego Pombo Lopez. O treinador contestou algumas decisões da arbitragem de vídeo, tanto em lances do Galo quanto do Juventude.

"Eu acho que o árbitro fez uma boa arbitragem, quem não foi bem foi o VAR. Todos os lances capitais do jogo passaram pelo VAR. Mesmo com esses erros do VAR eu prefiro valorizar a vitória que a gente teve, que foi merecida. A gente não pode jogar a responsabilidade em cima de um erro do outro do VAR, porque ele errou para os dois lados", disse.

Com o resultado, o time mineiro saiu da 17ª posição e pulou para a 10ª, com nove pontos conquistados. O Atlético-MG vira a chave e passa a focar no duelo contra o Deportes Iquique, nesta quinta-feira, no Chile, pela Sul-Americana.