Cristiano Ronaldo no Palmeiras? 'Diretoria trata como piada', diz Hernan

O Palmeiras não tem interesse na contratação de Cristiano Ronaldo, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Hernan negou o rumor de que o Verdão estaria negociando com CR7 para disputa do Mundial de Clubes.

O Telemundo, que é um canal mexicano, trouxe a informação de que o Cristiano Ronaldo estaria insatisfeito no Al-Nasser e que Al-Hilal, o rival de lá, Chelsea e Palmeiras estariam de olho, fazendo contato e teriam interesse.

No Palmeiras, foi tratado por pessoas da direção como deboche, piada, que não faz o menor sentido.

Até gente do alto escalão no Palmeiras respondeu dando risada, mandando 'kkkkk'. Então, não faz sentido.

André Hernan

Hernan: Dorival conversou com Coronado e prometeu chance no Corinthians

Dorival Jr. incentivou Igor Coronado em bate-papo e prometeu a ele mais chances no time do Corinthians, revelou o colunista André Hernan.

Eu queria trazer um bastidor sobre o Dorival Jr. e o Igor Coronado — os dois tiveram uma conversa. O Dorival chamou o Coronado para uma conversa particular no CT e falou para ele: 'eu gosto muito do seu estilo de jogo, gosto de jogadores com a tua capacidade, com o teu talento, nos meus times'.

O Dorival sabe que o Coronado teve problemas físicos e também não teve uma sequência com a antiga comissão técnica e disse ao Coronado que ele teria oportunidades, que iria dar chance ao Coronado para ele mostrar o talento dele, o bom futebol, o trabalho dele. E que ele tinha que aproveitar essas chances.

André Hernan

Segundo o colunista, Coronado pode ser titular contra o América de Cali, hoje, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Sul-Americana.

O Timão é o terceiro colocado do grupo C, com quatro pontos em três jogos, e precisa vencer para continuar sonhando com a primeira posição, que classifica direto ao mata-mata.

Contra o Internacional, o Coronado entrou diferente, motivado, e meteu um golaço. Antes, com o Emiliano e com o Ramón Díaz, ele não tinha tantas oportunidades de sequência.

Agora, com Dorival, ele vai ter chances depois dessa conversa. E ele aproveitou a primeira chance. Eu não me surpreenderia de ver o Coronado hoje como titular do Corinthians.

André Hernan

