CRB e Cuiabá empatam em duelo direto pelo G-4 da Série B

A briga pelo G-4 - zona de acesso - segue a todo vapor na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, em um duelo direto pelas primeiras colocações, CRB e Cuiabá ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Max marcou um golaço e deixou os visitantes em vantagem, mas Breno Herculano deixou tudo igual minutos depois.

Com o resultado, o Cuiabá segue invicto na Série B com 12 pontos, na terceira colocação. Em seis jogos são três vitórias e três empates. O CRB, apesar de não vencer há três jogos, é quinto colocado com 11 pontos.

O primeiro tempo foi para lá de movimentado e como não poderia ser diferente, não demorou para o placar sair do zero. Aos 12 minutos, Max arriscou um chute de fora da área e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro rival, colocando o Cuiabá em vantagem.

Mas o CRB deu um banho de água fria no adversário minutos depois. Aos 21, Gegê cruzou na medida para Breno Herculano, que apareceu entre os zagueiros e testou para o fundo da rede.

Já aos 28, o CRB quase virou, quando Weverton aproveitou cruzamento da esquerda e bateu de primeira. A bola bateu nos dedos de Mateus Passinato e explodiu no travessão antes de sair.

Na volta do intervalo, os dois times seguiram procurando o gol para sair com a vitória. E, jogando em casa, o CRB criou as primeiras chances da segunda etapa. Aos cinco, Douglas Baggio aproveitou o bate-rebate na área e ficou cara a cara com o goleiro rival, mas pegou mal na bola e bateu para fora. Aos 10. Thiaguinho acertou a trave em um chute rasteiro.

Aos 30, foi a vez de Mateusinho ter a chance de dar a vitória ao Cuiabá. Ele aproveitou um cruzamento e bateu cruzado, mas parou em grande defesa de Matheus Albino após desvio na zaga. Já aos 32, Mikael teve uma boa chance do segundo tempo, pelos lados do CRB, após ficar cara a cara com o goleiro rival, mas chutou para fora.

Mas a principal chance do segundo tempo veio no acréscimo, em um lance incrível. Aos 44, Calebe chutou e Matheus Abino fez a defesa. No rebote, Jadson bateu de primeira, e o goleiro fez mais um milagre. Edu ficou com a sobra desta vez, chutou na trave. Tudo terminou mesmo em 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Cuiabá recebe o Operário-PR, às 18h30, na Arena Pantanal. Já na segunda-feira, o CRB vai enfrentar o Amazonas, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 CUIABÁ

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê (Lucas Kallyel); Thiaguinho (Rodriguinho), Douglas Baggio (Vinícius Barata) e Breno Herculano (Mikael). Técnico: Eduardo Barroca.

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur (Guilherme Mariano) e Sander; Lucas Mineiro, Patrick de Lucca (Calebe) e Max; Juan Christian (Edu Júnior), Pedrinho (Jadson) e Derik Lacerda (Lucas Cardoso). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Max, aos 12, e Breno Herculano, aos 21 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).