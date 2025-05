Craque do jogo, André Silva celebra noite inspirada e mira classificação no Morumbis

Craque do jogo na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, nesta terça-feira, em Lima, no Peru, André Silva comemorou a grande atuação no estádio Alejandro Villanueva e já mira a classificação para as oitavas de final da Libertadores com os dois jogos restantes da fase de grupos acontecendo no Morumbis.

"A gente aqui trabalha com muita humildade e pé no chão. Primeiro a gente tinha que vir aqui, fazer nosso trabalho, ganhar o jogo. Temos agora dois jogos dentro de casa para também ganhar e fazer nosso trabalho. O São Paulo não olha para outros resultados, o São Paulo olha para si", disse André Silva à ESPN.

A vitória fez o São Paulo ir a dez pontos, liderando o seu grupo na competição, e o aproximou da classificação para as oitavas de final. Para confirmar a vaga na próxima fase já nesta rodada, basta o Libertad ser derrotado pelo Talleres, nesta quinta-feira.

André Silva foi quem abriu o placar para o São Paulo, aos 35 minutos do primeiro tempo, aproveitando assistência de Matheus Alves. Já na reta final da etapa complementar, mais precisamente aos 43 minutos, o atacante foi às redes novamente, desta vez completando de primeira o passe açucarado de Luciano.

"Agradecer a Deus pela felicidade de estar aqui [no São Paulo]. Sem ele eu não sou nada. Agradecer a Deus, à minha família e ao meu grupo de trabalho", comemorou o atacante.

Com os dois gols marcados, André Silva ampliou a vantagem na artilharia do São Paulo. Agora, o atacante soma dez gols na temporada, três deles na Libertadores, competição na qual também é o maior goleador de sua equipe.