Adidas lança tênis e mira Brasil em meio a crescimento de corridas de rua

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O boom de corridas de rua fez o mercado consumidor brasileiro entrar na rota das grandes marcas esportivas. Exemplo disso é a alemã Adidas, que mirou o país nas ações do lançamento do Boston 13, que acontece hoje e joga holofote neste público.

"O Brasil está entre os principais mercados de Running para a marca no mundo. Isso reforça a relevância do país no cenário global da corrida de rua, não apenas pelo volume de vendas de produtos, mas também pelo crescente interesse e engajamento dos brasileiros na modalidade. O lançamento do Adizero Boston 13 chega, justamente, para atender esse público cada vez mais exigente e que busca a performance da consagrada linha Adizero", disse a empresa ao UOL.

No ano passado, houve um crescimento de 29% das corridas de rua no Brasil, segundo estudo da Abraceo (Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esporte Outdoor). A instituição, inclusive, apontou um mercado nacional de 14 milhões de corredores durante o 3º Summit em parceria com a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), realizado no começo do mês passado.

Charlotte Heidmann, diretora global de categoria Running Footwear Adidas Imagem: Reprodução UOL

Esse é o modelo que complementa a linha Adiziero. Comparado ao Boston 12, ajustamos a engenharia e algumas tecnologias. A maioria das respostas que recebemos foi quanto ao conforto. Muitos corredores indicaram que é um ótimo tênis de performance, mas que não é muito confortável na parte superior. Para o Boston 13, fizemos a lingueta e o colarinho mais acolchoados.

Charlotte Heidmann, diretora global de categoria Running Footwear

Heidmann contou que a Adidas adicionou 13,8% a mais de espuma Lightstrike Pro à entressola do Boston 13 e uma espuma ligeiramente mais fina, em comparação ao modelo anterior.

"É uma combinação de tração e uma boa pressão, também para ser capaz de funcionar em diferentes superfícies, como a estrada e trilhas."

A diretora da marca ressalta ainda que o tênis pode ser utilizado em cenários diferentes. "O Boston 13 se torna especial porque é um tênis de treinamento e que pode ser rápido ao mesmo tempo. Se você é um corredor que, talvez, esteja apenas iniciando, preparando-se para a primeira corrida, mais lenta, tipo 5 km ou 10 km, pode usá-lo. Mas ele pode ser usado também para uma corrida maior, de 20 km ou 30 km."

A Maratona do Rio, um dos eventos mais tradicionais do Brasil, acontecerá de 18 a 22 de junho. "Sabemos que o Rio é sede desta grande competição, que é muito competitiva também."

Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports, plataforma de inscrições online para eventos, apontou ainda durante o summit que acredita em um aumento de 26% no cenário da corridas para este ano. Ele destacou também a tendência de que, nessa temporada, pela primeira vez é esperado R$ 1 bilhão em movimentações.