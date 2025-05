Corinthians cede empate ao América de Cali e perde chance de ser vice-líder

O Corinthians ficou no 1 a 1 com o América de Cali na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. O Timão saiu na frente, através de Memphis Depay, mas cedeu o empate no segundo tempo e perdeu a chance de se tornar vice-líder do grupo no torneio continental.

O resultado mantém a equipe alvinegra na terceira posição do Grupo C, com cinco pontos. Já o time colombiano ocupa o segundo lugar da chave, com um ponto a mais.

Restam duas partidas para o término da fase de grupos, e os próximos dois compromissos do Timão serão fora de casa. O melhor de cada chave avança diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam um playoff contra os terceiros melhores de cada grupo da Libertadores.

O Corinthians agora volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a equipe de Dorival Júnior viaja para o interior paulista e mede forças com o Mirassol, pela oitava rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Já o América de Cali só retorna a campo na próxima quarta-feira, dia 14 de maio. O time recebe o Huracán, da Argentina, às 23h, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

O jogo

O América aproveitou uma falha da defesa do Corinthians e chegou com perigo logo aos dois minutos de jogo. Vergara recebeu pelo lado esquerdo, ajeitou para dentro e chutou colocado, mas Hugo Souza defendeu.

O Timão respondeu dois minutos depois. Memphis Depay conduziu a bola pelo meio e enfiou para Yuri Alberto, que soltou uma pancada de perna esquerda e parou em ótima intervenção do goleiro Jorge Soto.

Aos 18 minutos, Memphis teve oportunidade de balançar as redes e não perdoou. O holandês recebeu belo lançamento de Maycon, limpou o marcador a bateu rasteiro, de fora da área, para abrir o placar a favor da equipe mandante.

O Corinthians abdicou da posse de bola e levou um susto aos 48 minutos. Os colombianos alçaram uma bola na área em direção ao zagueiro Pestaña, que cabeceou firme e acertou a trave. Hugo Souza, que não saiu do gol, só acompanhou a bola sair pela linha de fundo.

Segundo tempo

A passividade da equipe mandante durante o primeiro tempo foi castigada com menos de um minuto da etapa final. O América saiu jogando curto em cobrança de escanteio e encontrou Carrascal livre na entrada da área. O jogador cruzou na medida para Navarro, que apareceu nas costas da defesa alvinegra e deixou tudo igual.

O Corinthians quase retomou a vantagem aos 24 minutos. Charles recebeu lançamento pelo alto a desviou para Yuri Alberto, que cabeceou por cima do gol. Já aos 28, o Timão trocou passes até a bola chegar em Igor Coronado, que arriscou de fora da área. O chute tirou tinta da trave, mas não entrou.

Aos 41, Hugo Souza precisou trabalhar para evitar o gol dos visitantes. Carrascal cobrou falta com curva, mas o goleiro se esticou e fez uma grande defesa. A equipe do Parque São Jorge se lançou ao ataque nos minutos finais, mas não conseguiu evitar o empate.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 1 AMÉRICA DE CALI

Data: 6 de maio de 2025, terça-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo



Árbitro: Juan Benítez (PAR)



Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e José Villagra (PAR)



VAR: Ulises Mereles (PAR)



Cartões amarelos: André Carrillo, Yuri Alberto, Charles e André Ramalho (Corinthians); Pestaña (América de Cali)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 39.543 torcedores



Renda: R$ 2.762.633,00

GOLS: Memphis Depay, aos 18? do 1ºT (Corinthians); Navarro, aos 1? do 2º T (América de Cali)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana (Héctor Hernández), André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, José Martínez (Charles), Breno Bidon (Igor Coronado) e André Carrillo (Talles Magno); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero).



Técnico: Dorival Júnior

AMÉRICA DE CALI: Jorge Soto; Candelo, Pestaña, Bocanegra e Mena; Sebastián Navarro (Cavadia) e Carrascal; Vergara, Juanfer Quintero e Barrios (Lucumí); Holgado (Luis Ramos).



Técnico: Jorge da Silva