Contra o América de Cali, Corinthians quer fazer valer retrospecto positivo contra colombianos

O Corinthians já tem mais um importante compromisso. Nesta terça-feira, o Alvinegro encara o América de Cali, da Colômbia, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Timão vem embalado após duas vitórias consecutivas e quer manter a boa sequência. Para bater o América de Cali e somar três importantes na competição, o Corinthians busca fazer valer o retrospecto positivo contra equipes colombianas.

Ao todo, o Corinthians enfrentou clubes da Colômbia em jogos oficiais em 21 ocasiões. O Alvinegro paulista saiu vitorioso em 10 oportunidades, com oito empates, e sofreu somente três derrotas. Foram 24 gols marcados e somente 12 sofridos.

Neste recorte, o Timão já esteve frente a frente com oito times colombianos. São eles: Deportivo Cali, Independiente Medellín, Tolima, Millonarios, Once Caldas, Santa Fé, Patriotas, e o próprio América de Cali.

Uma destas equipes traz más lembranças à Fiel Torcida. Em 2011, o Corinthians foi eliminado ainda na Pré-Libertadores pelo Tolima. O time corintiano empatou sem gols no jogo de ida, em casa. No confronto de volta, acabou sendo superado na Colômbia por 2 a 0.

Os adversários colombianos mais enfrentados, por sua vez, foram Deportivo Cali e Millonarios - o Corinthians jogou quatro partidas contra cada um deles. Com o duelo desta terça-feira, o América de Cali também entrará nesta lista, já que este será o quarto encontro oficial entre as equipes.

Finalizada mais uma preparação! Amanhã é dia de CONMEBOL Sudamericana! ? ? América de Cali (??)

? 21h30 (horário de Brasília)

?? Neo Química Arena ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/oXg8ldppXt ? Corinthians (@Corinthians) May 5, 2025

O Timão possui algumas vitórias de destaque contra equipes da Colômbia. Uma delas, por exemplo, aconteceu há 19 anos. Pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2006, o Alvinegro bateu o Deportivo Cali por 3 a 0, em casa, graças a gols de Marcus Vinícius, Tévez e Nilmar.

Já uma mais recente veio em 2015, dessa vez pela fase preliminar da Libertadores. O Corinthians goleou o Once Caldas, por 4 a 0, na Neo Química Arena, no jogo de ida. Emerson Sheik, Felipe, Elias e Fagner anotaram os gols do triunfo corintiano.

O mais recente embate contra colombianos, por sua vez, veio na atual temporada. O Timão viajou à Colômbia para enfrentar o América de Cali e, mesmo com uma escalação alternativa, conseguiu arrancar um empate em 1 a 1, com gol marcado pelo lateral Matheuzinho.

Corinthians e América de Cali vivem situações parecidas na Sul-Americana. O Timão ocupa a terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos, enquanto o adversário colombiano é o vice-líder, com cinco. O Huracán-ARG figura no topo da chave, com sete pontos.

Dessa forma, uma vitória nesta terça-feira pode ser fundamental para o Alvinegro, já que somente o primeiro da chave vai direto às oitavas de final. O segundo colocado, por sua vez, disputa um playoff com os terceiros colocados vindos da Copa Libertadores.