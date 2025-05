Colegas lamentam saída de comentarista demitido do SporTV: 'Inacreditável'

O comentarista Conrado Santana, demitido do Grupo Globo/SporTV, fez um pronunciamento em tom de surpresa nas redes sociais. Vários ex-colegas de empresa e da imprensa em geral lamentaram a sua saída.

O que aconteceu

A saída de Conrado foi confirmada ontem pela equipe de comunicação da emissora, que não especificou o motivo da demissão. "O comentarista Conrado Santana não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo", diz a nota.

Conrado estava no Grupo Globo havia 14 anos e atualmente marcava presença nos programas "Tá na Área" e "Seleção Sportv". Ele começou na empresa em 2011, como estagiário, e passou por várias funções até chegar a ser comentarista, em 2019.

Conrado postou um texto no Instagram informando sobre a saída da Globo e se mostrando surpreso com a decisão (veja o texto completo mais abaixo). No domingo, um dia antes de sua demissão, ele aproveitou a folga em uma praia do Rio de Janeiro.

Fui demitido hoje do SporTV/Grupo Globo. Confesso que não esperava e está sendo difícil assimilar. Ainda nem entendi o motivo Conrado Santana, no Instagram

O comentarista foi prontamente apoiado por vários colegas da Rede Globo e da imprensa nas redes sociais.

INACREDITÁVEL!!!!!!!

Perdemos um dos melhores. Sorte de quem vai ter você agora no mercado. Também queria entender? Renata Silveira

Conrado, só tenho a dizer que das vezes que dividimos bancada, você sempre demonstrou competência e sobretudo conhecimento dos assuntos tratados. E tudo isso vai te levar a outros caminhos da mesma forma que nesses 14 anos você alcançou. Estarei torcendo sempre pelo teu sucesso seja em qq futebol que você esteja comentando. Júnior Maestro

Ei, craque Levanta a cabeça e bola pra cima. Você é muito bom no que faz. Certeza que em breve vai estar desfilando seu talento em outro lugar. Tome o seu tempo, e tenha orgulho de tudo que construiu. Te admiro Bárbara Coelho

Poxa, Conrado. Força neste momento, levanta a cabeça e vá em frente. Muito sucesso, amigo! Paulo Andrade

Sucesso, Conrado, muita coisa te espera ainda? loooonga estrada. Abração Gustavo Villani

Veja o comunicado de Conrado:

Fui demitido hoje do SporTV/Grupo Globo. Confesso que não esperava e está sendo difícil assimilar. Ainda nem entendi o motivo. Ser comentarista do SporTV era o sonho da minha vida e virou um grande orgulho também. Planejei e me preparei para isso. Até vim morar no Rio de Janeiro. Entrei em fevereiro de 2011 como estagiário, passei por várias funções e virei comentarista de futebol no finalzinho de 2019. Hoje isso se encerra?

Apesar de ser um dia difícil, de achar que não merecia, eu sou muito grato por esses 14 anos na Globo. Sou agradecido pelas oportunidades, todos os aprendizados, pessoas incríveis que conheci e, claro, por ter virado comentarista lá. Obrigado a todos que fizeram parte da minha trajetória.

Nem estou em condições de escrever isso aqui bem, mas como muita gente já ficou sabendo, resolvi contar aqui para meus amigos e pessoas que me acompanham. No final das contas, o meu grande sonho é viver de futebol que eu amo tanto. E vou seguir buscando isso, mesmo fora da Globo. Obrigado pelo carinho que já estou recebendo.