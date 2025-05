Com Guga e Daiane dos Santos, COB homenageia quatro atletas no Hall da Fama

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) celebrará a trajetória de quatro atletas no Hall da Fama, evento que acontecerá na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Guga (tênis), Daiane dos Santos (ginástica artística), Edinanci Silva (judô) e Afrânio Costa (tiro esportivo) serão os homenageados.

Os ex-atletas deixarão suas marcas de pés ou mãos em moldes que serão futuramente exibidos no Centro de Treinamento do COB. Afrânio Costa, que faleceu em 1979, receberá a honraria por meio de um familiar.

"O Hall da Fama do COB é uma celebração da história olímpica brasileira e da dedicação dos nossos atletas. Daiane dos Santos, Edinanci Silva, Gustavo Kuerten e Afrânio Costa representam o talento, a perseverança e o espírito olímpico que inspiram gerações. É uma honra para nós enquanto instituição eternizar suas trajetórias e reconhecer suas contribuições para o esporte nacional", afirmou Marco La Porta, presidente do COB.

Entres os nomes, Guga e Daiane dos Santos são quem mais se destacam. O tenista é tricampeão do Roland Garros, soma 28 títulos na carreira e ficou 43 semanas na primeira posição do ranking da ATP. Já a ginasta conquistou o primeiro título mundial do Brasil na ginástica artística, em 2003, e possui cinco medalhas em três edições dos Jogos Pan-americanos.

Edinanci Silva se tornou uma referência no judô brasileiro e foi a primeira mulher a disputar quatro edições dos Jogos Olímpicos. Afrânio, por fim, foi o responsável por conquistar a primeira medalha brasileira na história das Olimpíadas, quando foi prata na prova de pistola livre, em 1920.