Com gol no fim, Botafogo vence Carabobo e respira na Libertadores

O Botafogo sofreu, mas venceu por 2 a 1 o Carabobo-VEN, nesta terça-feira, na Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, os alvinegros foram a seis pontos, mas seguem em terceiro no Grupo A. Já os venezuelanos continuam com apenas um, na lanterna.

O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo, com Vitinho. Já o Carabobo chegou ao empate na etapa final, com Aponte. Só que nos acréscimos, Cuiabano decretou a vitória alvinegra.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Estudiantes-ARG, no Nilton Santos, na próxima quarta-feira. No dia anterior, o Carabobo visita a Universidad de Chile-CHI, em Santiago.

ATÉ O FINAL! ?? Com gols de Vitinho e Cuiabano, Botafogo vence o Carabobo na Venezuela. Seguimos juntos na Conmebol Libertadores! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/QeFRMkQFLY ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 6, 2025

O Botafogo iniciou a partida esperando o Carabobo em seu campo de defesa. Nos contra-ataques, os alvinegros chegaram duas vezes com qualidade. Na primeira, o goleiro Bruera se antecipou a Cuiabano e impediu a finalização. Depois, Igor Jesus recebeu passe na área, mas chutou mal.

Aos poucos, os donos da casa melhoraram e passaram a chegar ao ataque com perigo. O goleiro John foi obrigado a trabalhar em três oportunidades criadas pelo Carabobo. Só que aos 22 minutos, foi o Botafogo que abriu o placar. Cuiabano arriscou de fora da área, Bruera deu rebote e Vitinho apareceu para mandar para a rede.

O revés obrigou o Carabobo a avançar com mais intensidade. Tanto que os donos da casa quase empataram aos 32 minutos. Primeiro, Nuñez cobrou escanteio fechado e quase fez um gol olímpico, mas John estava atento. No escanteio seguinte, foi a vez de Pernía cabecear, mas Cuiabano apareceu para salvar os cariocas.

O Botafogo respondeu em seguida. Rwan Cruz recebeu passe na área e chutou para defesa de Bruera. Igor Jesus pegou o rebote, mas foi travado. Vitinho chegou para finalizar, só que acabou vendo Bruera salvar o Carabobo.

Na parte final, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Carabobo chegou em duas oportunidades com perigo. No entanto, o Botafogo conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro. Os venezuelanos seguiam levando perigo, principalmente nas bolas aéreas. Já o Botafogo apostava nos contra-ataques.

O Carabobo, mesmo sem criatividade, chegou ao empate aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Aponte chutar para a rede.

Somente após o revés, o Botafogo passou a avançar com mais intensidade. Os alvinegros quase marcaram aos 39 minutos, com Mateo Ponte, mas a zaga salvou o gol. Os alvinegros mantiveram a postura e chegaram a vitória nos acréscimos. Cuiabano recebeu passe na área e chutou para a rede.

FICHA TÉCNICA



CARABOBO-VEN 1 X 2 BOTAFOGO-

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (Venezuela)



Data: 6 de maio de 2025 (Terça-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Carlos Paul Benítez (Paraguai)



Assistentes: Miclíades Saldívar (Paraguai) e Eduardo Britos (Paraguai)



VAR: Franklin Congo (Equador)



Cartões amarelos: González (Carabobo); Rwan Cruz e David Ricardo (Botafogo)

GOLS



CARABOBO: Aponte, aos 30min do segundo tempo



BOTAFOGO: Vitinho, aos 22min do primeiro tempo; Cuiabano, aos 45min do segundo tempo

CARABOBO: Lucas Bruera, Marcel Guaramato, Norman Rodríguez, Leonardo Aponte e Miguel Pernía; Matías Núñez (Congo), Gustavo Gonzalez, e Juan Pérez (Ramos); Joshuan Berríos, Cristián Cañozales e Edson Tortolero (Londoño)



Técnico: Diego Merino

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Jair e Alex Telles (Matheus Fernandes); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Cuiabano; Jeffinho (Elias Manoel), Rwan Cruz (Artur) e Igor Jesus



Técnico: Renato Paiva