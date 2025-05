Cerro Porteño x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações sobre o jogo da Libertadores

O Palmeiras visita o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio ueno La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

No momento, ambas as equipes ocupam a zona de classificação às oitavas de final. De um lado, o Palmeiras é o líder, com nove pontos e 100% de aproveitamento. O time comandado por Abel Ferreira pode, inclusive, confirmar a vaga com apenas um empate. Já o Cerro Porteño tem quatro pontos e está em segundo lugar, seguido por Bolívar (3) e Sporting Cristal (1).

O Palmeiras entra em campo defendendo sua invencibilidade como visitante nesta temporada. O Alviverde vem de sete vitórias consecutivas fora de casa e ainda conta com retrospecto favorável diante dos paraguaios. Jogando em território adversário, o Alviverde nunca perdeu para o rival. São 15 jogos, nove vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não terá grandes problemas para escalar sua equipe. O treinador tem quase todo elenco à disposição e deve contar com o retorno do lateral direito Marcos Rocha. Os desfalques confirmados são Bruno Rodrigues, em processo de transição física após cirurgia no joelho esquerdo, e Micael, com entorse no tornozelo esquerdo.

Na última rodada da Libertadores, o Palmeiras venceu o Bolívar, por 3 a 2, em La Paz, com gols de Estêvão, Flaco López e Mauricio. Depois disso, o Verdão teve uma derrota contra o Bahia, e uma vitória sobre o Vasco, pelo Brasileirão, além de um triunfo sobre o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Enquanto o Cerro Porteño disputou dois jogos pelo Campeonato Paraguaio. No primeiro, venceu o Deportivo Recoleta (3 a 1), e depois foi derrotado pelo Olimpia (1 a 0).

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentaram na segunda rodada, com jogo realizado no Allianz Parque. Na oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Estêvão.

FICHA TÉCNICA



CERRO PORTEÑO-PAR x PALMEIRAS

Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)



Data: 7 de maio de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)



VAR: Juan Lara (CHI)

CERRO PORTEÑO-PAR: Gatito Fernández; Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez e Daniel Rivas; Piris Da Motta, Gastón Giménez e Jorge Morel; Iturbe, Domínguez e Jonatan Torres.



Técnico: Diego Martínez

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Fuchs (Murilo) e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Mauricio); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira