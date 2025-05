CBF se posiciona sobre pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues da CBF

A CBF se posicionou oficialmente acerca das notícias que circulam sobre o futuro do presidente Ednaldo Rodrigues à frente da entidade. Nesta terça-feira, a confederação publicou uma nota defendendo que o processo de eleição do mandatário foi conduzido legalmente.

"A CBF enfatiza que todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados. O processo foi legítimo e teve acordo homologado", escreveu a entidade em comunicado.

Ato contra Ednaldo Rodrigues?

A posição da CBF vem após a deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) de afastamento do presidente da CBF, que será analisado pelo ministro Gilmar Mendes. A informação foi divulgada mais cedo nesta terça-feira pelo UOL.

A reportagem do veículo informou haver suspeita de uma suposta falsificação da assinatura de Coronel Nunes no acordo homologado pelo STF ainda neste ano, que legitimou a eleição de Ednaldo Rodrigues em 2022. Em dezembro de 2023, o presidente chegou a ser afastado, mas voltou ao cargo um mês depois, em janeiro de 2024.

A CBF, por sua vez, cita uma "espetacularização" do processo por parte da mídia, "que atende a interesses nada republicanos e aparentemente questionado por terceiros absolutamente estranhos ao processo".

A entidade ainda classificou como "inverdade" as notícias divulgadas pela imprensa de que a deputada teria entrado com o pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues, e destacou sua confiança na Justiça brasileira.

Ednaldo Rodrigues foi reeleito por aclamação na Assembleia Geral da CBF em março deste ano. O novo mandato do presidente se inicia em março de 2026 e tem duração até 2030.

A posição da CBF em nota

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reitera seu compromisso com a transparência, a legalidade e a boa-fé em todas as suas ações e decisões institucionais.

Diante das recentes notícias veiculadas na imprensa sobre suposto vício de vontade em assinatura constante do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a legitimidade da eleição do presidente Ednaldo Rodrigues, a CBF esclarece que ainda não teve acesso formal ao referido laudo pericial, supostamente asssinado por perito particular, que está sendo utilizado de forma midiática e precipitada, em verdadeira espetacularização que atende a interesses nada republicanos e aparentemente questionado por terceiros absolutamente estranhos ao processo.

A CBF enfatiza que todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados. O processo foi legítimo e teve acordo homologado.

É absolutamente inverdade que esse processo tenha sido reaberto a pedido de uma parlamentar.

A CBF confia plenamente na Justiça brasileira e permanece à disposição das autoridades competentes para esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente surjam. A entidade segue focada em sua missão de promover o futebol brasileiro com seriedade, profissionalismo e respeito às instituições e com absoluta tranquilidade de que todos os princípios de boa gestão e de probidade são diuturnamente respeitados.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 2025.

Confederação Brasileira de Futebol".