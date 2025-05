CBF reconhece erros em lances capitais na vitória do Corinthians sobre o Inter

No último sábado, o Corinthians venceu o Internacional por 4 a 2 na Neo Química Arena, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o duelo entre paulistas e gaúchos segue dando o que falar. Nesta terça, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) da CBF emitiu um relatório reconhecendo erros de arbitragem em lances capitais do duelo.

Primeiro, a entidade enxergou como mal anulado o gol de Memphis Depay, no segundo tempo, que seria o terceiro do Corinthians. No início da jogada, após ser chamado pelo VAR, o árbitro Paulo César Zanovelli viu falta de André Ramalho em um duelo com um atleta do Internacional.

Depois, a CBF admitiu um erro na marcação do pênalti para o Alvinegro paulista, já nos acréscimos da partida. Segundo o relatório, "o atacante [Matheus Bidu] toca a bola com o peito e, quase que simultaneamente, o defensor [Óscar Romero toca a bola com seu pé. O contato, após a disputa em que ambos tocaram na bola, é lateral e justificável pelo movimento de ambos os jogadores".

Por sua vez, a entidade não enxergou pênalti de Yuri Alberto em Wesley, em um lance ainda no primeiro tempo. Durante a partida, o Internacional reclamou publicamente da não marcação da infração.

Por fim, a CBF diz que o segundo gol de Yuri no jogo foi bem anulado. Após ser chamado pelo VAR, Paulo César Zanovelli assinalou falta de Matheuzinho em Wesley na origem da jogada.