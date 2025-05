Botafogo quebra jejum de 80 dias, vence com gol no fim e respira na Liberta

O Botafogo venceu o Carabobo por 2 a 1 na noite desta terça-feira, no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado garantiu três pontos e, além disso, encerrou um jejum de 80 dias sem gols fora de casa.



Vitinho e Cuiabano foram os responsáveis por balançar as redes para o Botafogo, enquanto Aponte diminuiu. Antes disso, o último gol do time como visitante havia sido no dia 15 de fevereiro, contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Glorioso tem seis pontos, na terceira posição do grupo A. Um tropeço complicaria a situação do atual campeão do torneio.

Este foi o último jogo do Botafogo fora do Estádio Nilton Santos na fase de grupos da Libertadores. O Glorioso volta a campo no dia 14, contra o Estudiantes, e encerra sua participação nesta etapa no dia 27, diante da Universidad de Chile.

Universidad de Chile e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago.

Gregore em ação durante Carabobo x Botafogo, partida da Libertadores Imagem: Vítor Silva/Botafogo



Como foi o jogo

Sob chuva, os primeiros minutos da partida foram de ritmo lento, com poucas chances e forte marcação dos dois lados. O Botafogo manteve maior posse de bola, enquanto o Carabobo apostava em escapadas pontuais, mas sem criar perigo real. O Glorioso abriu o placar após uma falha do goleiro Bruera, que tentou encaixar um chute de Cuiabano, mas soltou a bola. Na sobra, Vitinho apareceu bem e mandou para o fundo do gol.

O início do segundo tempo mostrou um Botafogo sonolento, que demorou a se encontrar em campo. Aproveitando o momento, o Carabobo apostou nas jogadas rápidas e passou a pressionar mais a defesa do Glorioso. Apesar de ter maior posse de bola, o time venezuelano teve dificuldades para criar chances reais de gol, mas conseguiu o empate em uma jogada de escanteio, com Aponte balançando a rede. Nos minutos finais, Cuiabano acertou um bom chute para garantir a vitória do Glorioso.

Gols e destaques

Primeira tentativa! Aos 15 minutos, Tortolero recebeu bom passe na entrada da área e, livre de marcação, arriscou o chute. A bola foi em direção ao centro do gol, facilitando a defesa do goleiro do Botafogo.

1 a 0. Cuiabano arriscou o chute de fora da área, Bruera tentou encaixar, mas soltou a bola nos pés de Vitinho, que aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede, abrindo o placar para o Botafogo aos 21 minutos.

Susto! Em cobrança de escanteio, Matías Núñez quase marcou um gol olímpico, mas John espalmou para a linha de fundo. Na sequência, Pernía subiu bem e cabeceou, mas a bola desviou na defesa e saiu.

Mais uma sobra! Aos 34 minutos, Rwan recebeu bom passe e arriscou de primeira ao gol. O goleiro do Carabobo não conseguiu segurar, e a bola ficou viva. Vitinho foi rápido para aproveitar, mas foi travado pela defesa antes de concluir a jogada.

Perigo na cobrança de falta! Aos 9 minutos do segundo tempo, Matías Núñez voltou a ameaçar na bola parada. Próximo à linha lateral da área, o meia do Carabobo surpreendeu ao bater direto para o gol, ignorando os companheiros posicionados na área. John estava atento e fez uma boa defesa.

1 a 1. Após uma cobrança de escanteio e um desvio dentro da área, o zagueiro Aponte apareceu bem e mandou a bola para o fundo do gol, igualando o placar.

2 a 1. Allan encontra um passe dentro da área para Cuiabano, que girou e bateu cruzado para recolocar o Botafogo em vantagem nos minutos finais.

Ficha técnica - Carabobo 1 x 2 Botafogo

Local: Estádio Misael Delgado, na Venezuela.

Data e Hora: 6 de maio de 2025, às 19h00 (Horário de Brasília)

Competição: 4 ° rodada da Conmebol Libertadores

Árbitro: Carlos Paul Benítez Achar (Paraguai)

Assistentes: Milciades Saldivar F. (Paraguai) e Eduardo Britos M. (Paraguai)

VAR: Franklin Andrés Congo Viteri (Equador)

Gols: 21'-1° Vitinho (BOT)

Cartões amarelos: Rwan Cruz (BOT), David Ricardo (BOT),

Cartões Vermelhos: Não teve.



Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Allan); Marlon Freitas (Nathan Fernandes), Gregore e Cuiabano; Jeffinho (Elias Manoel), Rwan Cruz (Artur) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.



Carabobo: Bruera; Guaramato, Rodríguez, Aponte e Pernía; Pérez (Carlos Ramos), Núñez e González; Cañozales, Berrios e Tortolero (Londoño). Técnico: Alfarabi Romero.