Bruno Rodrigues faz parte do treino, e Palmeiras encerra preparação para Libertadores; veja time provável

Na tarde desta terça-feira, o Palmeiras encerrou a preparação para o jogo contra o Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou o último treino antes da viagem ao Paraguai.

Primeiro, os atletas fizeram ativação no centro de excelência e em seguida foram a campo, onde realizaram atividade técnica com ênfase em simulações táticas. No final, o grupo ainda realizou um recreativo, com participação do atacante Bruno Rodrigues.

O camisa 11 está em processo de transição física após se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo. Apesar de ter participado do treino, ainda segue como baixa, assim como o zagueiro Micael, que trata uma entorse no tornozelo esquerdo.

Por outro lado, para o duelo contra o Cerro, o Verdão deve ter o retorno do lateral direito Marcos Rocha. O jogador avançou na transição física e treinou normalmente com o grupo nos últimos dias. A delegação ainda janta no CT e embarca ao Paraguai em seguida.

Uma provável escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Fuchs (Murilo) e Piquerez; Emiliano Martíneza, Richard Ríos e Felipe Anderson (Mauricio); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR). O Verdão é o líder do Grupo G, com nove pontos e 100% de aproveitamento. O Cerro Porteño é o vice-líder, com quatro.

Um empate já é o suficiente para o time alviverde carimbar a vaga às oitavas de final. Fecham a chave Bolívar-BOL, com três pontos e Sporting Cristal-PER, com um.