Bruno Rodrigues avança em recuperação no Palmeiras, faz parte do treino e fica perto de retorno

Perto de completar um ano de sua grave lesão no joelho esquerdo, o atacante Bruno Rodrigues, do Palmeiras, está em processo de transição física e vê mais próximo seu retorno. O camisa 11 do Verdão avançou na recuperação e, nesta terça-feira, fez parte do treino com o elenco.

O atacante participou do recreativo descontraído que fechou o dia de atividades na Academia de Futebol antes do duelo contra o Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Bruno Rodrigues ainda segue como baixa. O atacante rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante um jogo-treino em maio de 2024. Na ocasião, ele estava em transição física após se recuperar de uma artroscopia no joelho direito, lesão sofrida em janeiro do último ano.

Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras no fim de 2023 depois de ser destaque no Cruzeiro. Com o Verdão, ele assinou um vínculo até dezembro de 2028. Ele disputou apenas um jogo pelo clube, no Paulista do último ano. Depois, sofreu as duas lesões em sequência, o que o obrigou a ficar de fora dos gramados.

Ele vinha trabalhando com bola já desde o fim de 2024, mas apenas na última semana deu início ao processo de transição física. Com isso, nos últimos dias, trabalhou à parte no campo junto dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

O Palmeiras tem registrado nas redes sociais a reta final de recuperação de Bruno Rodrigues, que tem recebido apoio do elenco. No treino desta terça-feira, marcou gol no recreativo e foi festejado pelos companheiros.