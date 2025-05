Breno Lopes espera virada de chave do Fortaleza após vitória pela Libertadores

Nesta terça-feira, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza recebeu o Colo-Colo no Castelão, venceu por 4 a 0 e colou no Racing, líder da chave E. Autor de um dos gols da equipe cearense na partida, Breno Lopes vibrou com o resultado elástico e deixou claro que espera uma virada de chave do Leão do Pici na temporada.

Fizemos um primeiro tempo muito forte, conseguimos fazer os gols e tivemos a chance de fazer até mais no segundo tempo, mas o que são é os três pontos. Agora, a gente espera virar a chave para a gente continuar tendo bons resultado. Fico feliz de poder fazer gols e ajudar a equipe, mas hoje a felicidade maior é a vitória", declarou ao Paramount+.

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE JOGO NA ARENA CASTELÃO! O FORTALEZA SUPERA O COLO-COLO COM O PLACAR DE 4×0 E SOMA MAIS TRÊS IMPORTANTES PONTOS NA COMPETIÇÃO! ? BRENO LOPES

? MARINHO

? DEYVERSON

? EL GATO LUCERO#FortalezaEC pic.twitter.com/oNgvrt6x72 ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 7, 2025

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos sete pontos, na primeira segunda colocação da chave, e chegou ao mesmo número de somados do Racing, que também soma sete, mas lidera por critérios de desempate. Do outro lado, com a derrota, o Colo-Colo permaneceu sem pontuar, na quarta e última posição.

O Fortaleza volta aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Juventude, novamente no Castelão, mas pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.