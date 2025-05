Botafogo enfrenta Carabobo, na Venezuela, para se recuperar na Libertadores

Atual campeão da Copa Libertadores, o Botafogo entrará em campo nesta terça-feira em busca de recuperação na principal competição da América do Sul. O time carioca terá pela frente o Carabobo, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos. A partida terá início às 19h.

O início do time carioca não foi como a torcida esperava. Na primeira rodada, fora de casa, perdeu para a Universidad de Chile, por 1 a 0. Posteriormente, venceu o próprio Carabobo, por 2 a 0, em casa, e perdeu o terceiro jogo para o Estudiantes, na Argentina, em novo revés por 1 a 0.

O time do Chile lidera o Grupo A, com sete pontos, sendo o único invicto. Os argentinos estão em segundo lugar, com seis, seguidos pelos brasileiros, com três, e pelos venezuelanos, com apenas um. Atualmente, o Botafogo está fora da zona de classificação para o mata-mata.

O Botafogo chega para este jogo após perder por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Brasileirão. Em relação ao confronto, o técnico Renato Paiva conta com o retorno do volante Gregore, que cumpriu suspensão na última rodada do campeonato nacional.

Em contrapartida, Paiva segue sem contar com o zagueiro Alexander Barboza, com dores no pé esquerdo, o meia Savarino, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, e o atacante Matheus Martins, em tratamento de um problema muscular na coxa esquerda. David Ricardo, Patrick de Paula e Artur devem ser os substitutos, respectivamente.

O zagueiro Bastos, com trauma no joelho esquerdo, e o meia Santiago Rodríguez, com dores na perna esquerda, também não estão à disposição da comissão técnica.

Reserva contra o Bahia, o lateral-esquerdo Alex Telles pode ganhar nova oportunidade substituindo Cuiabano. No ataque, Renato Paiva deve apostar novamente em uma dupla de centroavantes. Igor Jesus é presença certa, enquanto Rwan Cruz e Gonzalo Mastriani disputam a outra vaga.

Apesar do momento complicado na Libertadores, o Carabobo vive grande fase no Campeonato Venezuelano. O clube terminou a primeira fase da liga em segundo lugar, com sete vitórias, cinco empates e uma derrota, se consolidando como um dos favoritos ao título.

Único time do Grupo A que ainda não venceu, o Carabobo está ciente da dificuldade que terá para chegar ao mata-mata da Libertadores e tenta se recuperar para ao menos alcançar o terceiro lugar e garantir uma vaga na outra fase da Sul-Americana. Entre os principais nomes da equipe estão o goleiro Lucas Bruera e o atacante Cristian Cañozales.

Em relação à primeira partida contra o Botafogo, o técnico Diego Merino poderá contar com o atacante Edson Tortolero, que estava suspenso na ocasião.

FICHA TÉCNICA

CARABOBO x BOTAFOGO

CARABOBO - Lucas Bruera; Marcel Guaramato, Norman Rodríguez, Leonardo Aponte e Miguel Pernía; Gustavo González, Juan Pérez, Carlos Ramos (Matías Núñez); Cristian Cañozales, Edson Tortolero e Joshuan Berríos. Técnico: Diego Merino.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Patrick de Paula e Artur; Mastriani (Rwan Cruz) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Carlos Paul Benítez (PAR).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Misael Delgado, Valência (VEN).