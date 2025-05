Atlético-MG confirma contratação de Dudu, ex-Cruzeiro

O atacante Dudu trocará de lado em Belo Horizonte. Após deixar o Cruzeiro de forma turbulenta nos últimos dias, o jogador foi anunciado na manhã desta terça-feira pelo Atlético-MG, arquirrival da Raposa. As partes firmaram um acordo até dezembro de 2027.

Dudu só poderá estrear pelo Atlético-MG a partir da reabertura da janela de transferências do meio do ano, marcada para 2 de junho. Até lá, deverá ficar apenas treinando com o elenco na Cidade do Galo e, assim, perderá o clássico contra o Cruzeiro, no dia 18 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

Dudu é do Galo! ?? O atacante assinou contrato válido até dezembro de 2027 e poderá estrear com a nossa camisa na próxima janela de transferências. ? Nunca é tarde para conhecer o caminho certo da felicidade. Seja bem-vindo, Baixola!?? ?? https://t.co/59xyd1Ibku... pic.twitter.com/0or6BRoEZy ? Atlético (@Atletico) May 6, 2025

Em nota oficial, o Galo ainda afirmou que o número da camisa de Dudu será escolhido pelos próprios torcedores, através de uma enquete no SuperApp do clube.

O atacante rescindiu com a Raposa há poucos dias. Dudu chegou ao Cruzeiro no início do ano, depois de deixar o Palmeiras após não se entender com a presidente Leila Pereira. Na Raposa, após atuações não convincentes, foi deixado no banco de reservas pelo técnico Leonardo Jardim. Em uma entrevista pós-jogo, o atleta questionou a decisão do treinador e foi afastado do elenco, até ter seu vínculo rescindido.

Pelo Cruzeiro, Dudu disputou apenas 17 jogos e marcou dois gols. Antes, o jogador de 33 anos passou nove temporadas pelo Palmeiras, onde disputou 452 partidas e marcou 88 gols, sendo considerado um dos grandes ídolos recentes da história do Verdão.