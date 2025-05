Artilheiro, Arrascaeta brilha no Flamengo e é eleito melhor do mês no Brasileirão

O início do Campeonato Brasileiro de 2025 não poderia ser mais promissor para Giorgian de Arrascaeta. O camisa 10 do Flamengo foi eleito o melhor jogador do mês de abril após atuações decisivas que o colocaram no topo da artilharia da competição.

Até aqui, o meio-campista uruguaio balançou as redes seis vezes e distribuiu três assistências, somando nove participações diretas em gols ? mais do que qualquer outro atleta na competição. No último fim de semana, mesmo na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão, Arrascaeta deixou sua marca com um golaço de fora da área.

Desde sua estreia no Brasileirão, na segunda rodada contra o Vitória, o Arrascaeta tem sido peça-chave. Na vitória por 2 a 1 em Salvador, Arrascaeta marcou um dos gols. Depois, brilhou com dois tentos diante do Grêmio e foi protagonista absoluto na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, com um gol e duas assistências. No duelo contra o Corinthians, repetiu o bom desempenho com mais um gol e um passe decisivo, encerrando abril com ótimas estatísticas.

O uruguaio foi titular em todos os cinco jogos disputados pelo Flamengo no mês anterior ? contra Vitória, Grêmio, Juventude, Vasco e Corinthians ? permanecendo os 90 minutos apenas no clássico contra o Vasco, em que não participou de gol. Apesar do crescimento no rendimento, o Flamengo segue cauteloso com o camisa 10, fazendo substituições estratégicas para evitar sobrecargas.

Nas redes sociais, o Flamengo compartilhou uma foto do meia com o troféu de "Craque do Mês" do Brasileirão.

O Flamengo, de Arrascaeta, volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Central Córdoba, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro ocupa a terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos, enquanto os argentinos lideram, com sete.