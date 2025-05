Ancelotti deve deixar o Real antes do fim da temporada, diz jornal espanhol

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, deve deixar a equipe antes do final do Campeonato Espanhol. O treinador sairá após o jogo contra o Barcelona, neste domingo, ou depois do confronto com o Mallorca, na próxima quarta, ambos pela liga nacional. Com a sua possível saída, o italiano pode assumir a Seleção Brasileira. A informação é do jornal espanhol Marca.

Desde a chegada do Ancelotti, em 2021, o Real Madrid havia vencido pelo menos um título em todas as temporadas. Nos seus quatro anos no comando da equipe, o treinador venceu duas Liga dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Uefa, duas Supercopas da Espanha, um Mundial de Clubes, uma Copa Intercontinental e uma Copa da Espanha.

Apesar de vencer os títulos da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental na atual temporada, o desempenho abaixo nos torneios nacionais e na Champions incomodou a diretoria do Real. Carlo Ancelotti conviveu com lesões ao decorrer da temporada, contudo, não conseguiu manter o nível de competitividade que a equipe merengue teve nos últimos anos.

Sonho antigo de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Ancelotti era irredutível em sua decisão de permanecer no Real Madrid e, inclusive, declarou que não iria assumir a Seleção em 2023. No entanto, após a eliminação para o Arsenal nas quartas de final da Champions, o técnico italiano passou a não falar mais sobre o assunto.

Com a possível saída do Real Madrid, Carlo Ancelotti fechar com a Seleção Brasileira nos próximos dias. A saída antecipada do técnico italiano é benéfica à Canarinho, que precisa anunciar a próxima lista de convocação até o dia 18 de maio.

O Brasil volta a campo no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília), quando visita o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção está na quarta posição, com 21 pontos.