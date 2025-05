Abel ultrapassa Felipão e assume a liderança no ranking de técnicos com mais vitórias no Brasileiro

Pouco depois de atingir 200 vitórias no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira alcançou outra marca história no clube. Ao vencer o Vasco, por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o português superou Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e tornou-se o técnico com mais vitórias no torneio nacional.

Abel agora soma 86 triunfos no comando do Verdão, enquanto Felipão tem 85. O atual treinador precisou de menos jogos para chegar até essa marca. Ele esteve à beira do gramado no torneio em 157 partidas, enquanto Felipão comandou o Palmeiras no Brasileiro em 203 jogos.

No Palmeiras desde o fim de outubro de 2020, Abel Ferreira já levou o Palmeiras à conquista de dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), em uma única passagem. No último ano, terminou como segundo colocado, seis pontos atrás do campeão Botafogo.

Enquanto Felipão conquistou o Brasileirão apenas uma vez, em 2018, em sua terceira e última passagem pelo clube. Antes disso ele havia comandado o clube entre 1997 a 2000 e 2010 a 2012.

A vitória que colocou Abel no topo do ranking de treinadores mais vencedores pelo Brasileirão deixou o Palmeiras com 16 pontos, retornando à liderança, que havia sido tomada pelo Flamengo na última rodada.

O Palmeiras tem cinco vitórias, um empate e uma derrota na competição até o momento. Na próxima rodada, recebe o São Paulo, na Arena Barueri. O duelo válido pela oitava rodada está marcado para acontecer a partir das 17h30 (de Brasília).