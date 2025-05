Zé Rafael evolui em recuperação e fica perto da estreia pelo Santos

Do UOL, em Santos (SP)

Zé Rafael está perto de estrear pelo Santos.

O que aconteceu

Zé evoluiu na recuperação de cirurgia na coluna e já treina com bola no Santos. Ele treinará normalmente com bola nos próximos dias.

Há, inclusive, uma chance de Zé Rafael ser relacionado para a partida contra o Ceará. O próximo compromisso do Peixe é segunda-feira (12).

A definição sobre a estreia depende dos treinamentos dessa semana. A previsão era junho e passou para maio diante da melhora do atleta.

O ex-palmeirense passará a treinar normalmente com os companheiros. Até aqui, as atividades com bola evitavam contato físico.

Se Zé treinar bem e não sentir dor durante ou depois das atividades, ele pode enfrentar o Ceará. O técnico Cleber Xavier está ansioso para contar com o meio-campista.