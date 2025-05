Vitor Roque desabou e chorou após erros em treino do Barça, revela Raphinha

O meia-atacante Raphinha, do Barcelona, revelou um episódio em que Vitor Roque desabou em lágrimas após erros sucessivos durante um treino do clube catalão. O desabafo do hoje jogador do Palmeiras ocorreu em meio à indefinição de sua impermanência no Barça e contou com suporte do técnico Hansi Flick.

O que aconteceu

A história, compartilhada em entrevista ao canal da jornalista Isabela Pagliari, no YouTube, aconteceu logo após a chegada de Hansi Flick ao Barcelona, em maio do ano passado. Na época, o atacante estava indeciso quanto a permanecer no Barça para mostrar serviço ou aceitar uma proposta de outro clube.

Ele [Hansi Flick] é uma pessoa que se preocupa muito com os jogadores. Não só com quem está jogando, mas também com quem não está jogando. Um fato que me tocou muito e me fez ver realmente como ele se importa com quem não está jogando foi na saída do Vitor Roque, que estava aqui. O Hansi estava mais preocupado que o próprio Vitor sobre o que iria acontecer. Ele ia lá na diretoria saber a situação do Vitor, chamava para conversar

Houve um treino em que o Vitor estava muito tocado com essa situação de 'vai, não vai', 'fica, não fica', algumas pessoas falando para ele falar, outras para ele sair... Aí houve um treino em que ele estava errando muita coisa boba. Acabou a primeira parte do treino e ele começou a chorar Raphinha, em entrevista ao canal da Isabela Pagliari, no YouTube

Raphinha contou que serviu de tradutor no papo entre Hansi Flick e Vitor Roque. Ainda segundo o jogador da seleção brasileira, o treinador alemão preza pela saúde mental dos jogadores e faz questão de se certificar que todos os atletas do elenco estejam bem.

Aí o treinador me chamou para eu ajudar na tradução, perguntou o que estava acontecendo e o Vitor não conseguiu nem falar. No começo do treino, ele falou assim: 'Pergunta para ele se ele quer ir embora', e o Vitor falou que queria. O Hansi disse: 'Não tem problema, pode ir. Vai descansar'

Depois do treino, ele fez uma reunião com os jogadores e não foi que deu uma bronca, mas falou que a gente tinha que se cuidar bem, porque se todos estivessem bem, a chance de sucesso do time era muito maior, se não estivesse todo mundo no mesmo caminho, não ia rolar

Vitor Roque deixou o Barcelona em agosto de 2024 para defender o Betis por empréstimo. Em fevereiro deste ano, ele foi liberado pelo clube de Sevilha e vendido ao Palmeiras. Ontem, ele fez o seu primeiro gol com a camisa alviverde na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.