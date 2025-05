Veiga volta ao Palmeiras após 25 dias e ganha elogios de Abel por "liderança invisível"

O Palmeiras contou com um retorno importante no jogo contra o Vasco, neste domingo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro: Raphael Veiga. O meio-campista voltou a ser relacionado depois de 25 dias entregue ao departamento médico e assistiu do banco de reservas a equipe vencer por 1 a 0.

Veiga não era relacionado no Alviverde desde o dia 9 de abril, quando se lesionou durante a partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Ele sofreu uma luxação no ombro e precisou ficar afastado dos gramados.

No período em que esteve ausente, o camisa 23 viu o Verdão embalar no Brasileirão e na Libertadores. Ele não entrou no gramado do Estádio Mané Garrincha, mas recebeu elogios de Abel Ferreira em sua volta por conta da "liderança invisível".

"O Veiga nos últimos quatro anos, tirando o ano passado, talvez tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro. Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos, basta ver os números dele. Mas o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São oito anos no Palmeiras, no início foi duro para ele. Vi gente queimando camiseta dele. Em 2021 ou 22 foi à Seleção. No ano passado ou retrasado foi o meia com mais gols no mundo. Mas o futebol brasileiro não dá tréguas. Não há problema o Veiga ficar no banco e depois voltar para nos ajudar. Me diga um jogador que conseguiu aqui no Brasil o nível de rendimento e performance, assistências e gols, como ele nos últimos quatro anos. Não vai encontrar", afirmou o treinador.

"Imagina a sorte que tenho de ter o Veiga no banco. Ele nos ajuda de várias maneiras, é um capitão invisível. Já lhe dei a braçadeira algumas vezes. É um dos jogadores do nosso clube que mais ajuda os outros a entender o que é o Palmeiras. Talvez seja o jogador que mais ajuda os outros em prol dos objetivos coletivos do Palmeiras. Eu particularmente valorizo muito isso. Por isso nunca o deixamos sair, mesmo vindo ofertas de fora e ele dizendo que estava no banco. Mesmo estando no banco, o clube reconhece esse trabalho invisível. Às vezes temos que nos permitir a passar momentos em que as coisas não estão bem. E nós da comissão técnica vamos ajudá-lo no que for preciso para voltar ao que sempre foi", acrescentou.

Um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos anos, Raphael Veiga vive uma temporada atípica. Ele chegou a ir para o banco de reservas em algumas oportunidades e, até o momento, soma dois gols e seis assistências em 17 jogos pela equipe alviverde.

O Palmeiras agora volta às atenções para a Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o time de Abel Ferreira enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).