Time misto ou força máxima? Entenda os planos de Dorival para jogo do Corinthians na Sul-Americana

Depois de vencer o Internacional por 4 a 2, no último sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o Timão recebe o América de Cali, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Grupo C. A grande dúvida é se o técnico Dorival Júnior vai a campo com força máxima ou se optará por uma escalação alternativa.

O elenco se reapresentou no último domingo, no CT Joaquim Grava. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Inter fizeram apenas atividades regenerativas na parte interna, enquanto o restante participou de um trabalho técnico em campo reduzido. A definição da equipe titular para o duelo continental deve acontecer no treinamento desta segunda.

Na tabela, o Alvinegro aparece na terceira colocação do grupo, com quatro pontos conquistados em três partidas. O América de Cali é o vice-líder, com cinco pontos, enquanto o Huracán lidera com sete. Já o Racing-URU ainda não pontuou. Como apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final, e o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores, o jogo desta terça é tratado como decisivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Na última quarta-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, Dorival escalou uma equipe mista diante do Novorizontino, e o Corinthians venceu por 1 a 0, fora de casa. Na ocasião, nomes importantes, como Memphis Depay e Yuri Alberto, foram poupados, fato que reforça a possibilidade de uma gestão física do elenco mais uma vez, levando em conta o calendário apertado.

Ainda assim, a tendência é que Dorival mantenha uma base competitiva para o duelo com os colombianos, especialmente pelo peso da partida e pelo bom momento da equipe. O treinador tem adotado rodízio de forma equilibrada desde sua chegada, mesclando atletas sem comprometer o desempenho coletivo.

Após a vitória no Brasileirão, o comandante evitou cravar a escalação e destacou que a decisão será tomada com base na recuperação dos jogadores: "Vai depender da reapresentação do nosso grupo. Espero que muitos deles estejam recuperados, não tivemos viagem ou nada nesse sentido que possa causar um desequilíbrio. Será um jogo difícil, teremos que estar muito bem", afirmou Dorival.