Stephen Curry e Buddy Hield decidem, e Warriors vencem jogo 7 em Houston

Neste domingo, o Golden State Warriors venceu o Houston Rockets por 103 a 89, no Texas, no jogo sete da série, e avançou às semifinais da Conferência Oeste dos playoffs da NBA. Combinando para 55 pontos, Stephen Curry e Buddy Hield lideraram a equipe de São Francisco rumo à classificação.

Buddy Hield anotou nove bolas de três na partida, seis delas no primeiro tempo, e fechou o jogo com 33 pontos. Stephen Curry marcou apenas três pontos na primeira metade, mas apareceu no momento decisivo e anotou 14 de seus 22 pontos no último quarto. O armador também pegou dez rebotes, serviu sete assistências, teve dois roubos de bola e dois bloqueios, em 46 minutos de quadra.

Os Warriors eliminaram os Rockets pela quinta vez em dez anos. Com o resultado, o Golden State se tornou o sétimo time na história da NBA a avançar às semifinais de conferência após terminar a temporada regular na sétima colocação. O técnico Steve Kerr continua invicto em jogos 7 fora de casa.

O Minnesota Timberwolves, que eliminou o Los Angeles Lakers por 4 a 1, aguardava o vencedor da série entre Warriors e Rockets para conhecer seu adversário nas semifinais. O primeiro jogo será nesta terça-feira, às 22h30 (de Brasília), em Minneapolis.

Nesta segunda-feira, Celtics e Knicks abrem a série às 20h, em Boston. Mais tarde, às 22h30, Nuggets e Thunder fazem o primeiro jogo em Oklahoma.