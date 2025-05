Soteldo se diz chateado com derrota, mas crê em volta por cima do Santos

Voltando de lesão, Yeferson Soteldo foi o grande nome do Santos na partida contra o Grêmio, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, no entanto, não conseguiu evitar a derrota de 1 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O venezuelano lamentou o resultado, que deixa o Peixe na vice-lanterna do torneio. O camisa 7, entretanto, acredita que ainda é possível dar a volta por cima.

"A gente fica um pouco chateado. Temos que nos fechar, saber que isso é por nós. Mostramos um bom jogo hoje. O resultado não era o que queríamos, mas temos que trabalhar. Dá para virar. Temos tempo para virar essa chave para o próximo jogo", disse.

"A gente se cobra. Todo mundo tem que se cobrar, com respeito. É um time muito grande, não pode passar por essa situação. Também pelos jogadores que contratamos. Temos que nos fechar, trabalhar e virar a chave", ampliou.

Soteldo também falou sobre o trabalho de Cleber Xavier. Este foi apenas o segundo jogo do novo técnico, que ainda busca a sua primeira vitória. Na estreia, a equipe empatou com o CRB, por 1 a 1, na Vila Belmiro.

"Não tivemos muitos dias para treinar, essa semana vai ser muito boa para treinar e pegar a ideia dele (Cleber), que é muito boa. Vamos nos preparar para esse jogo em casa agora", finalizou.

O Alvinegro Praiano está a quatro jogos sem vencer na temporada (três pela liga e um pela Copa do Brasil). O time amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, três a menos que o Fortaleza, primeiro fora do Z4.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada da Série A.