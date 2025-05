Soteldo abre leque no Santos, que tem semana cheia após 2 treinos e 2 jogos

O Santos voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Grêmio, mas o técnico Cléber Xavier tem dois "trunfos" para tentar reajustar a equipe após comandar dois treinos e dois jogos em menos de uma semana no cargo: o calendário e o meia-atacante Yeferson Soteldo.

Semana livre e opção nova

O Peixe volta a campo somente no próximo dia 12, quando enfrenta o Ceará, na Vila Belmiro, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, Cléber Xavier, que chegou no último dia 29, terá uma semana cheia de treinos para trabalhar com o elenco e buscar soluções para os problemas apresentados nas últimas partidas.

Tenho o sentimento de que vamos crescer, principalmente agora que temos uma semana a mais. Vamos conseguir recuperar todos, essa semana nos dá isso, o futebol brasileiro tem muito jogo em cima de jogo.

Cléber Xavier em entrevista coletiva

Diante do Grêmio, Soteldo foi o ponto positivo em campo. Atuando pelas pontas, o venezuelano foi constantemente acionado, criou boas jogadas ofensivas e finalizou ao gol em algumas oportunidades.

Ele voltou a jogar após a confirmação da lesão de Guilherme, que atua na mesma faixa do campo. O atacante sofreu uma lesão no músculo obturador externo da perna direita e segue em tratamento no departamento médico

O Santos ocupa a 19ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos — três a menos que o Fortaleza, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.