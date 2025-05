Scarpa marca, Atlético-MG bate o Juventude e sai do Z4 do Brasileiro

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG respirou no Campeonato Brasileiro. Com gol de Gustavo Scarpa, o Galo venceu o Juventude por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela sétima rodada da liga nacional. Assim, a equipe deixou a zona de rebaixamento.

Com o resultado, o time mineiro saiu da 17ª posição e pulou para a 10ª, com nove pontos conquistados. Já o clube mandante figura na 15ª colocação, com sete unidades.

O Galo vira a chave e passa a focar no duelo contra o Deportes Iquique, nesta quinta-feira, no Chile, pela Sul-Americana. O Juventude, por sua vez, volta a campo no sábado, quando visita o Fortaleza, pelo Brasileiro.

O único gol da partida saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pelo lado direito do ataque, Gustavo Scarpa cruzou na área, a zaga do Juventude não conseguiu rebater, e a bola morreu no fundo das redes de Marcão.

A equipe jaconera melhorou na etapa final e até chegou a empatar a partida. Aos 24, Nenê finalizou cruzamento da direita para o fundo gol de Everson. No entanto, o tento foi anulado devido à toque de mão de Ênio no início da jogada.

O Juventude seguiu insistindo e ganhou um pênalti aos 33. Após cruzamento, Ênio chutou em direção à meta atleticana, e a bola bateu no braço de Natanael. Todavia, após revisão, o VAR viu impedimento do atacante dos donos da casa na jogada, e o árbitro cancelou a penalidade.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 5 de maio de 2025 (segunda-feira)



Horário: às 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)



Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



Cartões amarelos: Jadson e Ewerthon (Juventude) / Everson e Alonso (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Gustavo Scarpa, aos 29? do 1ºT (Atlético-MG)

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Allan Ruschel (Giovanny); Giraldo (Batalla), Jadson, Jean Carlos (Nenê), Mandaca (Caíque) e Ênio; Gilberto (Taliari).



Técnico: Fábio Matias

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael; Rômulo, Alonso e Caio Paulista (Vitor Hugo); Rubens, Fausto Vera, Igor Gomes (Palacios) e Gustavo Scarpa; Tomás Cuello (Bernard) e Rony (João Marcelo).



Técnico: Cuca