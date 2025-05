São Bernardo empata com Londrina e desperdiça chance de ingressar no G8 da Série C

Nesta segunda-feira, pela quarta rodada da Série C do Brasileirão, o São Bernardo ficou no 0 a 0 contra o Londrina, no Estádio 1º de Maio. O resultado não agradou aos torcedores dos donos da casa.

Diante do empate, o São Bernardo chegou aos cinco pontos nas quatro primeiras rodadas e permaneceu no 11º lugar. Em caso de vitória, porém, o clube paulista poderia ingressar no G8 da Série C, que lhe permite a disputa eliminatória rumo à Segunda Divisão. O Londrina, por sua vez, com nove unidades, saltou para a quinta colocação.

Pela quinta rodada da Série C, o São Bernardo visita o Guarani, às 17h (de Brasília) deste sábado, no Brinco de Ouro da Princesa. Já o próximo compromisso do Londrina acontece no próximo domingo (11), às 19h, diante do Tombense, em casa, no Estádio do Café.

Fim de jogo.

O Bernô ficou no empate com o Londrina, por 0 a 0, no Estádio Primeiro de Maio. O próximo confronto é diante do Guarani, no dia 10/05, às 17h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa ?Fábio Giannelli | @fabiogiannelli77 pic.twitter.com/hM7jp4YOct ? São Bernardo FC - SAF (@saobernardosaf) May 6, 2025

No mesmo horário, o Figueirense (20º) perdeu do Caxias (4º) por 3 a 2, dentro do Orlando Scarpelli. O gol dos gaúchos foram anotados por Welder (2) e Tomas Bastos, enquanto Luas Dias e Ligger descontaram para os catarinenses, mandantes do confronto.