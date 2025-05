Santos renova contrato de Gabriel Bontempo até 2028

O Santos renovou, nesta segunda-feira, o contrato de Gabriel Bontempo. O novo vínculo com o meio-campista é válido até 2028.

"Feliz pela renovação e por ter conseguido me manter no elenco, por ter ganhado meu espaço. As coisas acontecem rápido, mas eu já visualizava essa oportunidade e, graças a Deus, ela veio. Sempre foi um sonho representar o Santos e jogar no profissional", disse o Menino da Vila.

O jogador de 20 anos é uma das principais revelações das categorias de base do Peixe. Ele subiu para o elenco profissional este ano e já soma 18 partidas, sendo 12 como titular.

O #MeninoDaVila Gabriel Bontempo renovou o contrato com o Santos FC até 2028! ? Uma das principais revelações deste ano, o meio-campista Gabriel Bontempo teve seu contrato renovado com o Santos Futebol Clube até 2028. O jogador de 20 anos subiu para o elenco profissional este... pic.twitter.com/cEykyZOuPz ? Santos FC (@SantosFC) May 5, 2025

Até o início da temporada, ele ainda estava na base e jogou, inclusive, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sua estreia no time de cima foi contra o Velo Clube, no dia 25 de janeiro, em Rio Claro.

Natural de Uberaba (MG), Bontempo chegou ao clube em 2016, para a equipe sub-11, e foi destaque por todas as categorias que passou.

"Tenho como plano ser campeão com o Santos, ter uma história bonita no clube e depois também poder jogar na Europa, quem sabe chegar um dia à seleção brasileira", comentou.

Hoje, o meio-campista tem a oportunidade atuar ao lado de Neymar no Santos. A joia santista celebrou estar no elenco com o ídolo.

"Cresci vendo seus jogos, sempre o tive como ídolo e poder dividir o dia a dia na mesma equipe e jogar ao seu lado é mais um sonho realizado", finalizou.

Vice-lanterna do Brasileirão, o Peixe entra em campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada.