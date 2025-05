Santos dá valorização salarial e renova com destaque do ano até 2028

O Santos renovou o contrato de Gabriel Bontempo até 2028.

O que aconteceu

O Santos anunciou hoje a prorrogação do vínculo de Gabriel Bontempo. O Menino da Vila é um dos destaques do Peixe na temporada.

Aos 20 anos, o meio-campista recebeu aumento salarial para estender o contrato. Ele foi promovido neste ano e se firmou.