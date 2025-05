Rival do São Paulo, Alianza Lima tem só uma vitória em casa desde 2018 na fase de grupos da Libertadores

O São Paulo visita o Alianza Lima-PER, nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Alejandro Villanueva. A equipe peruana tem apenas uma vitória nos últimos 20 jogos em casa pela fase de grupos da competição.

No período, desde 2018, foram 11 derrotas, oito empates e uma vitória, com um aproveitamento de 18,33%. Segundo dados do Sofascore, nesses 20 jogos, o Alianza Lima marcou 12 gols e sofreu 27. Além disso, o clube peruano não avançou às oitavas de final nenhuma vez.

?? Tricolor a caminho de Lima!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/Ae5Ys72dYu ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 4, 2025

Por outro lado, a última vitória do Alianza Lima dentro de casa pela fase de grupos da Copa Libertadores foi no dia 22 de abril de 2025, no último compromisso do clube pela competição. O Alianza Lima derrotou o Talleres-ARG por 3 a 2, pela terceira rodada.

Nesta terça-feira, o São Paulo busca encaminhar sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Em caso de vitória, o Tricolor pula para os dez pontos e vai ficar precisando de apenas mais um para carimbar o passaporte para a próxima fase.

O São Paulo é o líder do grupo D, com sete pontos conquistados. Enquanto o Alianza Lima ocupa a 3ª posição, com quatro pontos.