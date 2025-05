Reforço, Gregore projeta duelo decisivo do Botafogo pela Libertadores: "Uma final"

O Botafogo encerrou nesta segunda-feira a preparação para o duelo decisivo pela Libertadores contra o Carabobo, nesta terça, na Venezuela. De volta à equipe, o volante Gregore projetou o confronto.

O jogador é a principal novidade da lista de relacionados do técnico Renato Paiva para o jogo. Ele ficou de fora da derrota do Glorioso para o Bahia, por 1 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, devido à suspensão.

"Para mim, sempre é muito desafio estar fora, porque quero sempre ajudar os meus companheiros e o Botafogo a alcançar os objetivos. Agora é voltar com força máxima e preparar no treinamento para a gente fazer um bom jogo amanhã", disse Gregore, à Botafogo TV.

Após somar apenas três pontos no primeiro turno, o atual campeão da Libertadores busca a vitória para seguir sonhando com uma vaga nas oitavas de final. Gregore ressaltou a importância do triunfo e disse que o elenco encara o duelo como uma final.

"Uma partida importante que a gente tem na Libertadores. A gente está considerando o jogo como uma final. Sabemos da importância do resultado positivo aqui, pois depois temos dois jogos em casa. Então é concentrar, fazer um bom jogo e buscar os três pontos para conquistarmos a classificação em casa", continuou.

Apesar do retorno de Gregore, o treinador botafoguense ainda não poderá contar com Savarino, Barboza e Matheus Martins, que se recuperam de lesões. O camisa 26 destacou a força do elenco diante dos desfalques.

"Acho que a confiança de um jogador do Botafogo não pode ser diferente. O professor já falou que confia em que entrar em campo. Temos baixas importantes, claro, mas quem entrar estará concentrado em busca do nosso objetivo", finalizou.

O Botafogo deve ir a campo com: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore, Artur e Jeffinho (Patrick de Paula); Rwan Cruz e Igor Jesus.

A partida, válida pela quarta rodada do torneio continental, começa às 19h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado. O Botafogo ocupa a terceira posição do Grupo A, enquanto o Carabobo aparece na lanterna, com um ponto.