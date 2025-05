Ramalho valoriza momento do Corinthians e projeta duelo contra o América de Cali: "Impor nosso jogo"

O Corinthians tem um desafio duríssimo pela frente na noite desta terça-feira. O Timão recebe o América de Cali, da Colômbia, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Alvinegro paulista vive bom momento desde a chegada do técnico Dorival Júnior. Já são duas vitórias consecutivas, mas o elenco alvinegro quer mais. Provável titular nesta terça-feira, o zagueiro André Ramalho valorizou a solidez recente da equipe.

"Sabemos que será um jogo difícil, o América tem um time de muita qualidade, porém a gente vem em um bom momento nos últimos dois jogos. Fizemos atuações sólidas e isso nos dá confiança para essa partida. Sabemos da importância de vencer, principalmente por ser um confronto direto e por estar em casa. Confiamos muito na nossa capacidade e na nossa torcida, que vai nos ajudar e apoiar. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir a vitória", afirmou o jogador à Corinthians TV.

No primeiro encontro entre as equipes, em solo colombiano, o resultado foi um empate em 1 a 1. O América de Cali abriu o marcador, mas o Corinthians, mesmo com uma escalação alternativa, correu atrás e buscou o empate na reta final do jogo, com gol de Matheuzinho.

André Ramalho, então, analisou o novo confronto contra o adversário da Colômbia e pediu que o Corinthians imponha seu jogo dentro de casa.

"É um time que tem um bom toque de bola. Tem um jogador de muita qualidade, que é o Quintero. Apesar de tudo, conseguimos um bom resultado fora de casa. Temos que rever o que fizemos de bom e o que temos que melhorar para este jogo de volta. Confiamos na nossa qualidade e na tentativa de neutralizar eles para impor nosso jogo e conseguir os três pontos", concluiu o zagueiro.

Corinthians e América de Cali fazem campanhas parecidas na Copa Sul-Americana. O Timão é o terceiro colocado do Grupo C, com quatro pontos, enquanto o time colombiano está na vice-liderança, com cinco. O Huracán, da Argentina, ocupa o topo da chave, com sete pontos.

Na Sul-Americana, somente o primeiro colocado de cada grupo avança direito às oitavas de final. Os segundos de cada chave disputam um playoff contra os terceiros colocados vindos da Copa Libertadores. Por isso, a vitória nesta terça-feira pode vir a ser fundamental para o Timão.