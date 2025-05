No Peru, São Paulo fecha preparação para pegar o Alianza Lima; veja time provável

Nesta segunda-feira, na sede da Federação Peruana de Futebol, o São Paulo encerrou os treinos para enfrentar o Alianza Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A bola rola às 19h (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru).

Para o duelo, Luis Zubeldía deve contar com o retorno do zagueiro Arboleda, que volta após se recuperar de uma sobrecarga muscular. O defensor equatoriano não atua desde 16 de abril, após sofrer uma fadiga na coxa esquerda devido à sequência de jogos.

O meio-campista Pablo Maia, que havia sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo direito e estava afastado desde fevereiro, ainda é dúvida por conta de seu ritmo de jogo, apesar de ter surpreendido pelo rápido tempo de recuperação. Ambos os atletas viajaram com a delegação na noite do último domingo.

???? Prontos para outra noite de @LibertadoresBR! Treino concluído no CT da seleção peruana!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/NwfHMbnlc6 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 6, 2025

Enquanto isso, os meio-campistas Oscar, Luiz Gustavo e Henrique, o lateral Igor Vinícius e o atacante argentino Calleri, permanecem fora e são baixas do São Paulo.

Desta forma, uma provável escalação titular do São Paulo, comandado por Luis Zubeldía, tem: Rafael; Cédric, Arboleda, Ferraresi (Sabino), Wendell; Alisson, Bobadilla, Matheus Alves; Lucas, Luciano e André Silva.

Na Copa Libertadores, o Tricolor do Morumbis lidera o Grupo D, com sete pontos somados. No último compromisso pela competição continental, o São Paulo bateu o Libertad por 2 a 0, no dia 23 de abril, no Estádio Tigo La Huerta.