Milly: CBF não quer lutar contra o racismo, quer fazer ações de marketing

As atitudes da CBF em relação ao racismo não demonstram uma vontade real de combater o problema, mas apenas um desejo de usar a situação para ações de promoção da própria entidade, opinou Milly Lacombe, no UOL News.

A colunista destacou que o episódio no jogo Operário-PR e América-MG - em que o atacante Miguelito, do time mineiro, foi preso em flagrante acusado de injúria racial - foi apenas um sintoma de um problema muito maior.

Milly: Manifestação de Miguelito é ponta do iceberg

O juiz tomou uma ação imediata - o que é bom. O protocolo [antirracista] foi seguido - isso é bom também. O atleta foi à delegacia e foi detido - e isso também é bom. Temos que passar por esses passos para começar a mudar. A gente vai também passar por coisas maiores para sair dessa situação deplorável. A gente não vai mudar o mundo prendendo um racista por vez. A gente precisa educar.

Enquanto a CBF estava batalhando com o 'cartão vermelho para o racismo' [no jogo Vasco x Palmeiras, no Mané Garrincha, em Brasília], a gente tinha um estádio embranquecido, metade cheio e com ingressos caríssimos. A gente precisa falar também desse lado do racismo [estrutural]. A manifestação de racismo, como a gente viu do jogador do América-MG é a ponta do iceberg.

Milly Lacombe

