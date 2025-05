Memphis vira lider em assistências na Série A desde chegada ao Corinthians

Memphis Depay vem se consolidando como uma das principais peças ofensivas do Corinthians desde sua chegada. Ao dar o passe para o primeiro gol de Yuri Alberto na vitória sobre o Internacional, o holandês chegou à sua 13 assistência em 38 jogos

Os números que colocaram o holandês como atleta com mais passes para gol na Série A do Campeonato Brasileiro desde a sua estreia pelo Alvinegro.

Além das assistências, Memphis também soma 12 gols marcados e totaliza 25 participações diretas em gols pelo Alvinegro. Esta marca, inclusive, rendeu uma quantia milionária ao atleta.

O vínculo do jogador com o time do Parque São Jorge reúne diversos bônus atrelados a metas. Uma delas determina que, a partir da 15ª participação, o holandês arrecadará R$ 1.575.201 a cada cinco gols ou assistências. Como ele chegou a 25 participações em gols, já são R$ 4.725.603 em bonificações.

O atacante pode ganhar mais R$ 1.575.201 se participar de outros cinco tentos da equipe até julho deste ano. Neste caso, o valor total chegaria a R$ 6.300.804. Vale lembrar que o camisa 10 também ganhou R$ 4.725.603 pelo título do Campeonato Paulista, em março.