Alexander-Arnold anuncia saída do Liverpool; destino deve ser o Real Madrid

Alexander-Arnold anunciou hoje que deixará o Liverpool ao final desta temporada. O lateral inglês se despedirá do clube que o revelou e deve reforçar o Real Madrid.

"Antes de tudo, quero dizer que não é uma decisão fácil, e há muito pensamento e sentimento envolvidos nisso. Estou aqui há 20 anos, amei cada minuto, realizei todos os meus sonhos, conquistei tudo o que sempre quis aqui. Dei tudo de mim, dia após dia, durante 20 anos. Cheguei a um ponto em que sinto que preciso de uma mudança, um novo desafio para mim como jogador e como pessoa. E acho que agora é o momento certo para isso", explicou Alexander-Arnold em entrevista ao site do Liverpool.

O lateral direito de 26 anos decidiu não renovar com o clube inglês e fica livre no mercado ao fim de seu contrato, que termina no dia 30 de junho. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Alexander-Arnold tem um acordo verbal com o Real Madrid e aguarda documentação para assinar por cinco anos com a equipe espanhola.

"Eu entendo completamente que essa notícia vai decepcionar muita gente, vai deixar pessoas irritadas e vai chatear. Obviamente, isso também pesou na decisão. É algo que você não quer fazer. Você nunca quer passar por momentos em que sente que está decepcionando muitas pessoas, deixando muita gente na mão. Mas eu precisei tomar uma decisão por mim, é simples assim. É uma decisão difícil, algo que ocupou minha mente por muito tempo, mas poder tirar isso do peito agora vai ser como tirar um peso enorme. E eu acho importante que os torcedores saibam qual é a minha posição e conheçam a verdade", afirmou o jogador.

O lateral foi peça importante na conquista de dois títulos do Campeonato Inglês (2019/20 e 2024/25), uma Liga dos Campeões (2018/19), uma Copa da Inglaterra (2021/22), duas Copas da Liga Inglesa (2021/22 e 2023/24), um Mundial de Clubes (2019), uma Supercopa da Uefa (2019) e uma Supercopa da Inglaterra (2022).

Nessa temporada, Arnold disputou 42 partidas, anotou quatro gols e deu sete assistências. O lateral direito se despede do clube com o título do Campeonato Inglês, conquistado com quatro rodadas de antecedência.

O jogador ainda tem mais três jogos antes de se despedir do Liverpool. A equipe do técnico Arne Slot volta a campo no domingo, às 12h30 (de Brasília), quando recebe o Arsenal, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, em Anfield.

"Que toda essa repercussão não tire o foco do que conquistamos nesta temporada. Foi uma temporada incrível, foi maravilhoso fazer parte disso, e só espero que todos consigam não se prender muito a essa notícia por muito tempo e celebrem o que o restante do time conquistou. Não deixem que isso lance uma nuvem escura sobre a temporada. No fim das contas, vocês podem ficar bravos e magoados comigo, mas só espero que os jogadores, a comissão técnica e todos os outros consigam sentir o quão boa essa temporada foi e sintam o carinho e apoio dos torcedores. Há muito que eu gostaria de dizer. Mas o principal é um enorme obrigado. Vocês estiveram comigo desde o começo, sempre me apoiaram, estiveram ao meu lado. Eu senti esse apoio, senti o amor, tudo o que vocês fizeram nunca passou despercebido por mim. Espero que tenham sentido que isso foi retribuído. Não tenho dúvidas: eu voltarei. Um dia, adoraria poder levar meus filhos a Anfield e mostrar a eles que foi ali que joguei. Sempre vou amar este clube, sempre vou amar as pessoas do clube e sempre vou amar os torcedores. Mesmo deixando de ser jogador, como torcedor, sempre serei um fã do Liverpool", finalizou Alexander-Arnold.