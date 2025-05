Briga pelo título nas Ligas da Europa fica acirrada no fim; veja cenários

Enquanto alguns dos principais campeonatos europeus estão com briga acirrada na reta final, outros já foram definidos.

Campeonato Inglês

A Premier League foi colorida de vermelho pelo Liverpool, que conquistou seu 20º título e empatou com o Manchester United como maior vencedor do torneio.

O elenco comandado por Arne Slot garantiu a taça com quatro rodadas de antecedência, após vencer o Tottenham de virada por 5 a 1 e atingir 82 pontos no torneio. O segundo colocado Arsenal, mesmo que vencesse na 34ª rodada, já não conseguiria mais alcançar o rival.

Este foi o segundo título inglês do Liverpool no século. Nos dois, a equipe contou com a presença do goleiro da seleção brasileira Alisson, destaque do elenco nas conquistas.

Campeonato Espanhol

Real Madrid e Barcelona disputam título do Campeonato Espanhol Imagem: REUTERS/Marcelo Del Pozo

No caso do Campeonato Espanhol, a briga é entre os principais clubes: Barcelona e Real Madrid. Restando apenas quatro partidas, o Barça é líder com 79 pontos, seguido pelo rival com 74.

O galático Real Madrid torce pelo tropeço do Barcelona, que ainda disputa a Champions League. A equipe merengue, que conta com Vinícius Junior, Rodrygo, Bellingham e Mbappé como nomes de destaque, precisa vencer seus jogos restantes e manter sequência de quatro vitórias seguidas para buscar o título.

O clube da Catalunha conta com dois dos principais destaques mundiais atualmente. Apesar de Lewandowski ser o artilheiro de La Liga, até a 34ª rodada, Raphinha e Lamine Yamal recebem os holofotes pelo ótimo futebol jogado no Barcelona. A equipe soma 91 gols na competição e apenas 33 sofridos, com quatro partidas restantes.

Campeonato Alemão

Harry Kane venceu primeiro título da carreira, após conquista do Bayern de Munique Imagem: Adam Pretty/Getty Images

Na Bundesliga, ocorreu um milagre: Harry Kane conquistou seu primeiro título na carreira. O centroavante contou com o destruidor Bayern de Munique para ser campeão alemão e ter a alegria de levantar pela primeira vez um troféu.

Apesar de ter empatado na última rodada (32ª) com o RB Leipzig por 3 a 3, o Bayern já não pode ser mais alcançado. Isso porquê, mesmo com duas rodadas restantes, o Bayer Leverkusen acabou tropeçando contra o Freiburg, no empate por 2 a 2, e pode chegar no máximo aos 75 pontos, contra os já 76 garantidos pelos Bávaros.

Ainda que tenham duas partidas a serem disputadas no torneio, o desempenho do Bayern foi impressionante: o elenco comandado pelo ex-zagueiro belga Vincent Kompany marcou nada menos que 93 gols e sofreu apenas 32, com 23 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

Campeonato Italiano

Inter de Milão, Napoli e Atalanta podem ser campeões da Itália Imagem: Alberto Pizzoli/AFP

Napoli, Inter de Milão e Atalanta ainda podem conquistar a Serie A Italiana. As três equipes ocupam o pódio do torneio, respectivamente, e ainda correm com chances de levantar a taça. O torneio espera pela disputa da 36ª rodada.

O Napoli soma 77 pontos, contra 74 da Inter e 68 do Atalanta. Em caso de vitória ou empate do Napoli na próxima rodada, a Atalanta já fica fora da disputa.

O Napoli pode enxergar a disputa contra a Inter por um lado positivo: enquanto o elenco comandado por Antonio Conte busca apenas o Campeonato Italiano, a Inter de Simone Inzaghi está na semifinal da Champions League e tem como adversário o Barcelona, após empate por 3 a 3 na Espanha, com necessidade de dividir o foco entre as duas competições.

Campeonato Francês

PSG foi campeão pela quarta temporada seguida do Francês Imagem: REUTERS/Hannah Mckay

Sem novidade, o PSG se sagrou campeão francês pelo quarto ano seguido. A equipe comandada por Luis Enrique levou o título nacional com seis rodadas de antecedência e muitos pontos à frente do vice-líder, o Olympique de Marselha.

Atualmente na 32ª rodada, os parisienses somam 78 pontos, contra 59 conquistados dos rivais. O PSG de Marquinhos conta com destaques para Dembélé e Barcola. O primeiro é o atual artilheiro do torneio, com 21 gols, enquanto o segundo é líder de assistências, com 11.

Assim como o Barcelona, o PSG também está na disputa por uma vaga na final da Champions. Diferente do Barça, que empatou com a Inter no primeiro jogo, a equipe francesa bateu o forte Arsenal no Emirates Stadium, em Londres, por 1 a 0, e garantiu pequena vantagem em busca de chegar à decisão.

Campeonato Holandês

PSV briga com Ajax por título da Holanda Imagem: Divulgação/PSV

Na Holanda, dois rivais brigam pela taça: Ajax, em primeiro, e PSV, na vice-liderança. Com três rodadas restantes, os líderes somam 74 pontos e 63 gols marcados, contra 70 pontos e 93 tentos anotados do rival.

O Ajax possui uma vitória e um empate a mais que o PSV. O primeiro conta com um goleiro brasileiro no elenco, cria da base do América-MG. Matheus Magalhães é um dos responsáveis por manter de forma positiva a defesa da equipe. Jordan Henderson, ex-Liverpool, e Steven Berghuis, da seleção holandesa, compõe o elenco que busca seu 37° título.

Já o PSV conta com o lateral-esquerdo Mauro Júnior, sondado por equipes brasileiras nos últimos meses. O atleta é o segundo jogador do Brasil com mais jogos pela equipe, à frente de André Ramalho, do alvinegro paulista, e Romário, por exemplo. O camisa 10, Noa Lang, é um dos destaques do elenco, ao lado dos outros atacantes Luuk de Jong e Bakayoko.