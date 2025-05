Léo Pereira cometeu pênalti nas duas derrotas do Flamengo no ano

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo acumulou sua segunda derrota na temporada, desta vez por 2 a 1 para o Cruzeiro. E o ponto de coincidência nestes dois jogos foi que em ambos o zagueiro Léo Pereira cometeu pênalti.

O que aconteceu

A primeira derrota foi contra o Central Córdoba, da Argentina, em pleno Maracanã, pela Libertadores. Na ocasião, o jogo estava em 0 a 0 quando Florentín invadiu a área, a bola pipocou e Léo Pereira colocou a mão nela, atitude que foi interpretada como intencional pela arbitragem e que gerou críticas dos torcedores ao zagueiro. Na cobrança, Heredia converteu.

Ontem o jogo caminhava para o empate por 1 a 1 até os 48 minutos do segundo tempo, quando houve o lance derradeiro. Eduardo, do Cruzeiro, recebeu uma bola dentro da área e Léo Pereira o calçou, sofrendo pênalti. Com requintes de crueldade, quem partiu para a cobrança foi Gabigol, ex-jogador do Flamengo e ídolo do clube. Ele teve o chute defendido pelo goleiro Rossi, mas pegou o rebote e fez o 2 a 1 para o time da casa.

Filipe Luís, porém, preferiu não individualizar os erros pela derrota. O treinador — que sofreu a primeira derrota como técnico do Fla ano passado, contra o Fluminense — deu méritos ao Cruzeiro.

Eu tenho que dar mérito para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar, tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar. Mas, infelizmente, não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, é uma derrota que dói muito.

Filipe Luís

Zagueiros têm participado de rodízio após volta de Danilo

Filipe Luís tem feito uma espécie de rodízio na dupla de zaga desde o retorno de Danilo. O experiente zagueiro voltou de lesão na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, dia 16 de abril. Na ocasião, ele foi titular ao lado de Léo Pereira e atuou os 90 minutos.

Já no empate por 0 a 0 contra o Vasco, Danilo foi para a reserva. Léo Pereira e Léo Ortiz que formaram a dupla de zaga.

No duelo com a LDU, em novo 0 a 0, Danilo voltou ao time titular e atuou com Ortiz, mas em seguida retornou para o banco na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, por sua vez, um jovem foi a novidade no rodízio. João Victor, de 18 anos, formou dupla com Danilo em um jogo onde a maioria dos titulares foram poupados.

Por fim, os "Léos" retornaram entre os 11 iniciais ontem, na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. Danilo ficou no banco e não entrou no Mineirão (MG).