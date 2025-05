Knicks vencem os Celtics na prorrogação e largam na frente nos playoffs da NBA

O New York Knicks levou a melhor no primeiro confronto da semifinal da conferência leste da NBA contra o Boston Celtics. Nesta segunda-feira, a equipe visitou o adversário no TD Garden, em Boston, e venceu na prorrogação, por 108 a 105.

OG Anunoby e Jalen Brunson guiaram a vitória dos nova-iorquinos com 29 pontos cada. Jaylen Brown e Jason Tatuam, com 23 tentos, foram os principais nomes dos Celtics.

As equipes voltam a se encontrar nesta quarta-feira, novamente no TD Garden. Após o duelo, os próximos dois confrontos acontecerão em Nova York, na casa dos Knicks.

BRUNSON & OG EACH SCORE 29 ? KNICKS COME BACK FROM 20 DOWN TO TAKE GAME 1 IN OT ? pic.twitter.com/ESedDTRap8 ? NBA (@NBA) May 6, 2025

Apesar da vitória, o primeiro tempo do embate contou com superioridade do Boston. Após um quarto inicial equilibrado, vencido pelo time da casa por apenas um ponto, os Celtics fizeram 35 a 20 no segundo quarto e foram para o intervalo com 16 pontos de vantagem no placar.

Os Knicks, porém, cresceram na reta final do duelo e deixaram tudo igual no último quarto, com vitórias por sete e nove pontos de diferença. Com o 100 a 100 no placar, o jogo foi para a prorrogação, onde a equipe visitante foi superior do início ao fim e anotou oito tentos contra cinco dos mandantes.