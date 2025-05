Kane finalmente experimenta o doce sabor do sucesso

(Reuters) - O atacante inglês Harry Kane finalmente acabou com a seca de troféus de sua carreira no domingo, depois de garantir o título da Bundesliga com o Bayern de Munique em sua segunda temporada no clube alemão.

O capitão da Inglaterra quebrou um recorde da liga há duas semanas com seu 60º gol em seus primeiros 60 jogos na liga pelo Bayern, e o jogador de 31 anos parece prestes a se tornar o primeiro na história da Bundesliga a ser coroado artilheiro em suas duas primeiras temporadas.

"Que noite ontem, que comemoração com os jogadores, com a equipe. Tenho certeza de que todos estão sentindo um pouco esta manhã, mas estamos aqui", disse Kane em um vídeo nesta segunda-feira.

"Estou me sentindo incrível, faz muito tempo que estou chegando, obviamente com muito trabalho duro, muita dedicação, e é uma sensação muito boa ganhar o título, o primeiro da minha carreira."

"Agradeço todo o apoio, como sempre, que nunca passa despercebido, e mal posso esperar para aproveitar as próximas semanas. Mal posso esperar para estar na Allianz Arena no sábado e comemorar na frente da torcida."

"E então, como sempre, esperamos ansiosamente pelo próximo, e vamos novamente tentar conquistar o segundo", completou.

Kane, ex-atacante do Tottenham Hotspur, marcou mais de 400 gols pelo clube e pelo país, tornando-se o maior artilheiro da Inglaterra e ocupando o segundo lugar na lista de todos os tempos da Premier League.

