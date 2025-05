Atlético-MG vence Juventude e sai do Z4 em noite de VAR protagonista

Com VAR em destaque, o Atlético-MG venceu o Juventude por 1 a 0 nesta segunda-feira, em jogo pela sétima rodada da Série A do Brasileirão. O confronto aconteceu no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul.

O gol da partida foi marcado por Scarpa. Com o resultado, o Galo subiu, é o 10º colocado na tabela e saiu do Z4, com nove pontos conquistados. O Juventude acabou na 15ª posição, com sete.

O VAR anulou um gol do Galo e tirou um pênalti para o Juventude. No primeiro lance, Rony abriu o placar, mas lance estava impedido. No segundo, após toque de mão na área visitante, a arbitragem de vídeo viu impedimento no início da jogada e cancelou a oportunidade dos donos da casa de empatar.

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana: o Juventude enfrenta o Fortaleza no sábado, às 16h (de Brasília), enquanto o Galo recebe o Fluminense no dia seguinte, às 20h.

Como foi o jogo

A primeira etapa foi marcada por um confronto disputado, gol anulado e Galo na frente. A partida contou com ótimas oportunidades desenvolvidas pelas duas equipes e destaque para as atuações defensivas. Rony marcou um gol, mas que foi anulado por impedimento e lance muito ajustado. Scarpa abriu o placar com tento de falta.

No segundo tempo, o Atlético pressionou e viu o VAR tirar um pênalti anotado para o Juventude. Os visitantes conseguiram criar boas oportunidades de ampliar o placar, mas não tiveram eficiência para garantir a vantagem com mais um gol. Na reta final, o Juventude recebeu penalidade para cobrar, mas a arbitragem acabou encontrando impedimento, e o duelo finalizou com 1 a 0 para o Atlético.

Gols e destaques

Ewerthon salvou o Juventude em cima da linha. Após bela defesa de Marcão em chute de Natanael, Cuello finalizou fraco no canto, e o lateral deu carrinho para evitar o tento que abriria o placar do jogo.

Quase golaço de cobertura. O Ju ficou muito perto de marcar com Mandaca: o camisa 44 deu um chapéu em Éverson após saída muito ruim do goleiro, lançou por cima e viu Rubens evitar o tento dos donos da casa.

Rony abriu o placar, mas o VAR anulou por impedimento. Cuello achou lindo passe para o camisa 33, que finalizou no contrapé do goleiro Marcão e fez o primeiro do jogo. A arbitragem de vídeo verificou o lance e definiu que o atacante do Galo estava à frente do último homem do Juventude.

Scarpa marcou de falta! Em cobrança propícia para um cabeceio, a bola teve pequeno desvio em defensor do Juventude e acabou entrando direto no gol dos donos da casa, aos 30 minutos da primeira etapa.

Nenê empatou, mas o árbitro cancelou o gol. O veterano do Juventude finalizou após cruzamento na grande área e igualou o embate. O juiz anulou o tento por toque no braço de Enio no início da jogada.

Ewerthon quase marcou de muito longe. O lateral soltou um foguete após encontrar espaço e obrigou Éverson a fazer ótima defesa.

O árbitro anotou pênalti para o Ju, e o VAR encontrou impedimento! Após toque de mão de atleta do Galo, o juiz Bruno Vasconcelos assinalou penalidade para o Juventude, e a cobrança estava perto de ser feita. A arbitragem de vídeo revisou o lance e encontrou impedimento antes de a falta acontecer e anulou a marcação em campo.

Éverson salvou no final do jogo! Após finalização forte quase de dentro da grande área, o goleiro do Galo caiu no meio do gol para evitar o empate.

Ficha técnica

Juventude 0 x 1 Atlético-MG

Competição: 7ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Data e hora: 05 de maio de 2025, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto

VAR: Diego Pombo Lopes

Gol: Gustavo Scarpa, aos 30'/1ºT

Amarelos: Gilberto, Jadson, Junior Alonso, Ewerthon

Juventude: Marcão; Ewerthon, Ángel, Marcos Paulo e Ruschel; Giraldo (Nenê), Jadson, Mandaca e Jean Carlos (Batalla); Ênio e Gilberto. Técnico: Fábio Matias

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Rômulo, Alonso e Caio Paulista (Vitor Hugo); Rubens, Fausto Vera, Igor Gomes (Palacios) e Scarpa; Cuello (Bernard) e Rony. Técnico: Cuca