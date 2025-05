Jack Della Maddalena prevê nocaute em Belal Muhammad no UFC 315: "Cenário perfeito"

Com apenas 28 anos de idade, Jack Della Maddalena terá a chance de se tornar campeão do UFC. Às vésperas da luta mais importante de sua carreira, o meio-médio (77 kg) de Perth (AUS), como não poderia deixar de ser, projeta como o confronto diante de Belal Muhammad tende a se desenrolar dentro do octógono. E caso sua expectativa seja cumprida, no próximo sábado (10) o MMA australiano chegará ao topo do mundo mais uma vez - e em grande estilo.

Apontado como azarão nas principais casas de apostas no duelo que lidera o UFC 315, em Montreal (CAN), Maddalena ignora as projeções das 'odds' e prevê seu braço sendo erguido após o combate. Em recente entrevista ao site 'MMA Junkie', o especialista em boxe foi além e adiantou seu cenário ideal para a ocasião: vitória por nocaute em Belal Muhammad e cinturão assegurado com sucesso.

"Parece que faz um tempo que não compito. Estou me coçando para entrar lá novamente, amo competir. Estou ansioso para sentir essas emoções da luta, conquistar mais uma vitória e, obviamente, pegar aquele cinturão e dominar o Belal. Minha primeira defesa será parar as quedas, obviamente, consigo fazer isso. Quanto mais eu parar as primeiras quedas, mais fácil será para mim. Esperem um nível alto de MMA para essa luta. Dois caras muito confiantes, será uma luta boa e competitiva. Mas eu vou pegá-lo. Acho que tem que ser assim. Nocaute e conquistar o cinturão. O cenário perfeito", destacou o australiano.

Preparado para fazer MMA

Para boa parte dos fãs e especialistas, a disputa pelo título até 77 kg será o clássico duelo de estilos. De um lado, Maddalena, com um boxe de alto nível e dono de um poder de nocaute acima da média. Do outro, Belal, especialista no wrestling em cadeia e prendado com um cardio incontestável. Disposto a conquistar o cinturão da forma que for necessária, porém, o desafiante indicou que tem afiado também sua luta agarrada. Em um recente vídeo viralizado, Jack surgiu 'apagando' o campeão mundial de jiu-jitsu Craig Jones durante uma sessão de treinos.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok