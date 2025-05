Climão de Hamilton com Ferrari e Norris na bronca: as frases do GP de Miami

Imagem: Bryn Lennon/Formula 1 via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O GP de Miami de Fórmula 1, que acabou com vitória de Oscar Piastri (McLaren), teve o australiano como protagonista apenas no desempenho: outros personagens, como Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull), chamaram a atenção pelas reclamações durante as 57 voltas.

Hamilton pistola com Ferrari

O heptacampeão não escondeu sua frustração com a equipe em uma disputa com Charles Leclerc, seu companheiro de equipe. Os dois travaram uma longa batalha pela 6ª posição.

Hamilton, que estava atrás do monegasco, pediu passagem aos engenheiros, mas demorou para receber uma resposta. A irritação contou até mesmo com ironia por parte do britânico.

Isso não é um bom trabalho em equipe. É só isso que eu vou dizer! Estou queimando os pneus atrás dele. Quer que eu fique aqui a corrida toda? Na China, eu saí da frente quando vocês tinham outra estratégia. Ah, agora vocês vão trocar as posições... Tomem um chá enquanto isso, ok?

Hamilton, aos engenheiros da Ferrari

Pouco depois, ainda na 7ª posição depois de ultrapassar e devolver a posição a Leclerc, Hamilton se irritou ao ser informado sobre Carlos Sainz (Williams), que se aproximava do carro da Ferrari. "Quer que eu o deixe passar também?", questionou.

Norris x Verstappen

Os pilotos de McLaren e Red Bull brigaram pela 2ª posição ainda no início da corrida, já com Piastri soberano na liderança.

Lando Norris (McLaren) ultrapassou Max Verstappen (Red Bull) durante o GP de Miami Imagem: REUTERS/Brian Snyder

Verstappen, que havia fechado as portas para Norris ainda na largada, acabou ultrapassado na volta 17, mas deu o troco após ordem para devolver posições. O problema é que o britânico voltou a incomodar e rebateu na mesma moeda, tirando qualquer espaço ao holandês — a manobra virou alvo de reclamação por parte do atual campeão, mas nenhuma infração foi assinalada.

Ele [Verstappen] me forçou a sair da pista. O que eu deveria fazer? Apenas dirigir e bater no muro ou algo do tipo?

Norris, sobre largada de Verstappen

Norris saiu da pista quando passou, então preciso da posição de volta.

Verstappen, após ser ultrapassado por Norris

Max lutou muito, como sempre, e eu paguei o preço, mas é assim que as coisas são. O que posso dizer? Se eu não forço, as pessoas reclamam. Se eu forço, as pessoas reclamam... Mas com o Max é assim, é bater ou não passar -- a menos que você acerte muito bem e coloque o carro na posição perfeita.

Norris, sobre defesas de Verstappen

Bortoleto lamenta

Por fim, o GP de Miami acabou com sabor amargo para Gabriel Bortoleto (Sauber), que estava em seu melhor desempenho até a parte final da prova.

O carro do brasileiro pifou na volta 33, e ele não conseguiu nem alcançar os boxes para abandonar sem intervenção do safety car. O aviso aos engenheiros foi em tom de desabafo.